Etærnel vous aide à rendre hommage à vos proches

La société Etærnel se spécialise dans l’accompagnement des familles et des entreprises funéraires en proposant des solutions uniques pour rendre hommage à un proche.

Retrouvez ci après, le Communiqué de Presse de Etærnel Communiqué-de-presse-Etaernel-Octobre-2017.

Dans leur étude sur l’évolution du comportement des Français face à la mort, la C.P.F.M. et le C.N.S.A.F pointent de nouveaux besoins tels que la recherche de modernité. En parallèle, un sondage Ipsos datant de 2015 montre qu’une majorité de Français indique avoir fait le choix de la crémation.

Une véritable révolution sociétale voit le jour, la proportion des crémations a été multipliée par 30 en 30 ans, pour atteindre 34% en 2013, selon les statistiques de la Fédération Française de Crémation. Ce contexte, en pleine évolution, s’accompagne d’une recherche de personnalisation des obsèques afin de rendre la cérémonie plus solennelle. Entre tradition et modernité, les nouvelles attentes des familles constituent le reflet des changements d’époque, auxquels doivent s’adapter les professionnels.

L’hommage​ ​par​ ​l’image

Quand les mots ne suffisent pas, Etærnel propose des solutions pour rendre au défunt un hommage inoubliable. En effet, l’image donne du sens à une commémoration tout comme à une cérémonie funéraire. L’image permet de partager émotions et souvenirs à la mémoire de ceux qui nous quittent.

Sébastien Sepré, fondateur d’Etærnel, précise :

« Notre société accorde de plus en plus d’importance à l’image ainsi qu’à la recherche de personnalisation… parfois plus qu’à un beau cercueil. C’est pourquoi nous créons de l’émotion à partir des photos des proches.”

Ainsi, la société Etærnel propose :

● Des livrets personnalisés de 16 pages réunissant des photos choisies par les proches du défunt. Ils peuvent accompagner les personnes présentes à la cérémonie ou constituer des faire-parts de remerciements incomparables, en forme de précieux livrets-souvenirs.

● Un hommage numérique présentant une vidéo de qualité professionnelle​, réalisée avec des images choisies par les proches, ainsi qu’un​ ​livret​ ​digital. Cette solution moderne permet de remercier l’entourage différemment, enrichir un mémorial en ligne, une page facebook…

● Le​ ​coffret​ ​Etærnel​ concentre toutes les émotions du livret-photos et de la vidéo…et bien plus.

Devenir​ ​partenaire​ ​d’Etærnel

Etærnel recherche de nouveaux partenaires. Les professionnels intéressés sont invités à découvrir les offres sur le site ou à prendre contact par téléphone pour tout renseignement complémentaire. Les solutions innovantes apportées par Etærnel permettent aux acteurs du funéraire de se démarquer sur un marché de plus en plus concurrentiel​. Elle constituent également un moyen d’enrichir son offre de services et de personnalisation. Etærnel est un véritable service funéraire ​et non un imprimeur polyvalent. Composée de profils expérimentés et complémentaires, son équipe prend soin du moindre détail dans le plus grand respect des​ ​volontés​ ​des​ ​familles.

Aux​ ​origines​ ​du​ ​projet

Le fondateur d’Etærnel, Sébastien, ne pensait pas que la perte de son meilleur ami allait bouleverser sa perception du deuil et des obsèques.

Longtemps directeur commercial pour le compte d’une grande entreprise du secteur automobile, sa carrière prend brusquement un virage à 180 degrés après la mort de Gaëtan : “L’expérience de la mort brutale de mon ami d’enfance m’a radicalement transformé.” Effondré, abattu, il participe à la création d’une vidéo pour lui rendre un dernier hommage. “Passer une après-midi devant son ordinateur à retravailler des photos de son ami décédé deux jours plus tôt, je ne le souhaite à personne…” Constatant l’absence de solutions adaptées, l’idée de créer un coffret dédié à la mémoire d’un défunt a germé.

Depuis, Etærnel aide les familles en deuil et leur offre la possibilité de mieux se concentrer sur la cérémonie, le recueillement ou de rendre un hommage unique à un proche qui nous manque. A l’avenir, Etærnel ambitionne de devenir une solution incontournable pour rendre un hommage personnalisé à ceux qui nous ont quittés.

Contact​ ​: Etærnel 21 rue de Bordeaux, 33290, Parempuyre www.etaernel.fr Téléphone : 05 35 54 97 31 Sébastien​ ​Sepré​, dirigeant-fondateur mail : direction@etaernel.fr Téléphone : 06 60 95 43 11