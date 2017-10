Étouffements, torture…au menu du réveil funéraire du mardi 24 octobre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 24 octobre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Décès de George Young, fondateur des Easybeats et producteur d’AC/DC. C’est sur la page Facebook officielle d’AC/DC qu’a été annoncée ce matin la disparition de George Young, lequel avait repris du service sans son compère Vanda pour la production de l’album Stiff upper lips, en 2000.

D’après Santé Publique France, l’étouffement par suffocation causerait près de 3000 morts par an en France. Les statistiques de l’Office for National Statistics (ONS) montrent que 85% des décès par étouffement résultent d’une mauvaise mastication des aliments.

Déjà 60 ans que ce grand homme de la mode a disparu, emporté le 24 octobre 1957 par une crise cardiaque en Italie. Christian Dior, originaire de Granville, aura révolutionné la mode française et internationale d’après guerre.

Un documentaire télévisé consacré aux années du Roi Bhumibol dans le canton de Vaud passionne le royaume, où la crémation du défunt souverain aura lieu jeudi

