Exhumation, cimetière, pompes funèbres …l’actualité du 22 mai

Exhumation, cimetière, pompes funèbres …l’actualité du mardi 22 mai 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 22 mai 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Évron : les pompes funèbres municipales, c’est fini

La commune commençait en fait à perdre de l’argent. Et, la loi l’exige, le budget d’un tel service doit être à l’équilibre.Jusqu’à l’an dernier, il n’y avait qu’un seul prestataire privé à Evron. Ce qui permettait aux pompes funèbres municipales de poursuivre, sans trop de difficultés, l’activité. Depuis, deux autres opérateurs se sont installés.

Concession funéraire. La gratuité pour les agents communaux fait débat

Vendredi, lors de la séance du conseil municipal de Ploubezre, la proposition de gratuité pour quinze ans d’une concession funéraire en cas de décès d’un agent titulaire inscrit au tableau des effectifs et demeurant dans la commune a fait débat. « Ça fait une discrimination par rapport aux salariés qui ne sont pas de Ploubezre. En cas de soucis financiers, on peut faire appel au Centre communal d’action sociale pour régler d’autant plus que cela ne représente pas une somme importante (240 €) », ont précisé les élus de l’opposition, qui ont voté contre cette proposition.

Rendez-vous chez mon paléo-pathologiste

Il a pour principe d’opérer sans anesthésie, et si ses patients n’en ont que faire, c’est qu’ils sont tous trépassés depuis des années. Bienvenue chez « Doc trop tard » !

Médecin légiste et anthropologue, Philippe Charlier fouille et explore les ossements d’illustres personnages de notre histoire, lointaine ou contemporaine. Dans ce petit musée Grévin de l’archéologie on découvre alors que Cro-Magnon fut atteint de neurofibromatose faciale, qu’il y a plus de trois millions d’années, l’australopithèque Lucy fut quelque peu charognée…

Saint-Chamond : « Le caveau de ma famille ne mérite pas ça »

Évelyne Sol est en colère. À côté du caveau où sont enterrés ses grands-parents et son papa, un autre très dégradé est à l’abandon. Elle demande à la mairie d’intervenir « par respect ».

Peut-on empailler une femme aimée?

Pendant des siècles, la thanatopraxie emprunte ses procédés à la cuisine : vider un poulet, le farcir, le larder… Jusqu’au jour où. Un ouvrage sur l’histoire de l’embaumement dévoile les dessous d’une industrie juteuse où l’on « conserve les restes chéris » sous des formes parfois bizarres.

Paris : plainte après une crémation à l’insu de la famille

La Mairie a procédé à l’incinération du corps d’une femme juive. Un procédé pourtant interdit par la confession de la défunte.

«Dès que j’aurai un peu d’argent, Maman, je t’emmènerai en Israël.» Ce jour de février 2012 où Michel Burtin a enterré sa mère, Antoinette Frenk, dans le carré social du cimetière de Thiais, il lui a fait, devant sa famille et un rabbin, cette promesse. «C’était peut-être la plus importante de ma vie, soupire-t-il aujourd’hui. Que faire d’autre pour une survivante de la Shoah? Or malheureusement le destin et la mairie de Paris ont fait qu’elle a finalement subi ce à quoi elle avait échappé: la crémation, qui est interdite dans la religion juive.» Car en mars 2017, sans qu’il en soit averti, une «exhumation administrative» a eu lieu, suivie d’une crémation et …