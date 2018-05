Fédération Française de Crémation, motion d’orientation de 2018

GUÉRET mai 2018, motion d’orientation de la Fédération Française de Crémation

La Fédération Française de Crémation réunie en Congrès à Guéret le 12 mai 2018 rappelle les principes et valeurs qu’elle défend depuis son origine : la Liberté, la Laïcité, la Dignité et sa volonté de maintenir l’être humain au cœur de son action. Attachée à la liberté de disposer des cendres et à la liberté de choix de chaque individu à choisir son mode de sépulture, la Fédération Française de Crémation veillera grâce à son réseau associatif à l’application des volontés du défunt protégée par le Code Pénal.

De même, en l’absence de lois, l’action des associations crématistes locales a permis la mise en place de comités d’éthique, organismes consultatifs regroupant, élus, professionnels et représentants des usagers. Leur développement doit se poursuivre sur les deux tiers restants des crématoriums existants.

Consciente des conséquences de l’essor de la crémation, la FFC réclame avec force et vigueur une véritable transparence et cohérence dans les tarifs pratiqués tant par les opérateurs funéraires que par les collectivités territoriales dans les tarifs des concessions et la gestion des équipements cinéraires.

Face à la disparité des prix et à la nébuleuse des contrats obsèques, mais aussi de l’inapplication des « devis-modèles » en contradiction avec la législation, elle demande aux pouvoirs publics une véritable intervention pour faire appliquer la Loi ! Pour que les familles vulnérables au moment du deuil ne soient plus induites en erreur sur les prestations contractées.

La FFC continuera son action citoyenne et désintéressée auprès du Conseil National des Opérations Funéraires pour faire mettre en place un guide des bonnes pratiques des espaces cinéraires et des cérémonies civiles sollicitées par nombre de citoyens.

La FFC s’engage à rassembler toutes les volontés et actions qui permettront de protéger et défendre les intérêts de l’usager et non du client !

De même, la FFC demande la prise en compte du verbe crématiser dans les dictionnaires de la langue française.

