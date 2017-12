Fimo était l’un des stands les plus colorés et les plus fournis du Salon du Funéraire Paris 2017. Et les promos continuent jusqu’au 31 décembre, faites vos lettre au Père Noël, voici une petite liste d’idées de cadeaux pour entamer 2018 avec du matos tout neuf !

FIMO, haut en couleur !

Le fournisseur en matériel de marbrerie et de pompes funèbres a fait bouger le salon. Le stand de Fimo, haut en couleur se voyait de loin, et provoquait des embouteillages dans les allées. Au menu, une offre monstrueuse de disques, cabines de sablage, chaussures de sécurité et table de découpe.

Et les promotions se terminent le 31 décembre, pour ceux qui seraient en retard.

Le catalogue de promo s’adresse tant aux marbriers qu’aux pompes funèbres. Pour la première catégorie, voici ce que vous pourriez vous offrir pour Noël :

Une belle servante d’atelier. Soyez honnête, vos vis, rosace et autres matos de gravure traînent partout, elle ira bien avec vos bonnes résolutions de l’année.

Une meuleuse sans fil Makita. Un beau jouet, indispensable au façonnage de plaques funéraires. Pensez y sérieusement, un disque acheté = un disque offert, vous ne trouverez pas de meilleure occasion !

Une sangle double, parce que là aussi, avouez, la vôtre commence à faire peur ! Et surtout parce que Fimo vous paie la bouteille de Ricard ou de Ballantine’s en prime (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération).

Un chemin de roulement ! Parce qu’il n’est jamais bon de se mettre à dos la mairie, vous éviterez ainsi de massacrer les pelouses et les allées du cimetière !

Chaussures de sécurité : vous en usez et abusez, ça tombe bien, Fimo en propose à des prix plus que raisonnables !

Fimo fournit aussi les pompes funèbres !

Côté conseillers funéraires, porteurs et maîtres de cérémonie. Les chaussures de sécurité aussi vous attendent, en version classes et distinguées bien sûr ! Les packs sono eux aussi sont une bonne occasion de repartir en 2018 du bon pied et d’enflammer la foule déchaînée lors des obsèques ! Oui, bon je m’emballe un peu… Plus sérieusement, les sonos portatives sont l’indispensable des pompes funèbres pour les obsèques au cimetière. L’enceinte et son pied ainsi que les micros sans fil et leurs pieds vous permettront d’être entendu distinctement et de vous démarquer par votre professionnalisme. Pour compléter le barnum dépliable disponible de 2 mètres par 2 jusqu’à 5 mètres par 5.

Cette année, votre père noël, c’est Fimo !

C’est par ici !