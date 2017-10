Focus sur la fascination des adolescents pour la mort

La mort est partout, une évidence. Jeux vidéos, films, séries, on torture et on saigne à chaque image. Phénomène sociétal de l’adolescence (pas que) où l’hémoglobine devient le leitmotiv. Sans entrer dans une caricature de la catégorisation des âges, comment comprendre la fascination des adolescents pour la mort ? ( certains adolescents )

Sexe et mort, deux tabous qui ne le sont plus vraiment depuis longtemps, au-delà de la mort c’est surtout la violence qui prédomine. Tout comme le sexe a pris le pas sur l’amour.

La faute aux adultes ?

L’adolescence est le propre du terrain de la liberté nouvelle. Dépasser les limites permet de les redéfinir selon le monde qui est le leur, pour devenir des adultes en devenir. On dit toujours que l’adolescence est le lieu de l’interdit, or c’est tout l’inverse. Les jeunes se rendent compte que leurs parents, modèle par ailleurs, se trompent eux aussi. Dans le monde obscur des adultes, la mort est le tabou ultime. Quoi de plus normal que les adolescents le brisent ? Et comment y arriver ? Dans l’imaginaire, jeux vidéos, films, etc. À 16 ans ils connaissent le nom de toutes les armes, d’explosifs, de méthodes de torture. Mais aucun n’a vu un mort.

Une fascination des adolescents pour la mort…depuis le jeune âge. Les paillettes et la magie, oui, mais les trucs sanglants, les momies, les fantômes, pullulent dans tous les contes d’enfants et dans les dessins d’animés. Et là encore, c’est normal, l’imaginaire autour de la mort fait partie des interrogations…de la vie.

La mort, l’amour, c’est pareil finalement non ?

Les questions existentielles ne sont pas l’apanage de l’adolescence, nous nous les posons toute la vie, mais elles trouvent racine ici pour la plupart, et surtout avec une intensité très forte : les questions se mêlent aux pulsions. Dans les films les codes sociaux sont rompus, cela donne un écho aux entraves adolescentes qui ne demandent qu’à être libérées. Aucune loi, aucune limite. Les images de violences permettent d’accomplir un désir enfoui.

Catharsis

Voir des films violents, gore ou trash tout cela permet à l’adolescent d’extérioriser toutes ses pulsions destructrices. Les identifications parentales tombent et s’identifier à des assassins, monstres ou personnes en transformation est plus en corrélation avec leurs attentes.

Mort, je t’aime

En fait c’est tout simplement ça : « mourir pour exister ». C’est une manière de faire connaissance avec soi-même, sur la limite entre l’effrayant et la fascination. C’est d’ailleurs pour cela qu’une certaine idée du suicide montre à quel point ils aiment la vie (attention, je rappelle que le suicide est la première cause de décès des adolescents, un sujet d’une grande complexité dont je vous parle ici ). Même pour ceux qui tentent de passer à l’acte, il n’y a pas toujours l’intention de mourir, mais plus, de justement vivre et de tuer une partie d’eux-même, l’enfance.

Un rite d’initiation

Depuis toujours les rites d’initiation ont marqué le passage de l’enfance à l’âge adulte. Sauf que dans notre société, il est à la fois paradoxal de considérer l’âge comme une construction sociale et en même temps marquer ces âges de manière définie enfance/adolescence/adultes/personnes âgées. Braver les interdits en flirtant avec un jeu vidéo interdit aux moins de 16 ans est également un rite de passage.

Un équilibre à trouver

Pour les parents, enseignants, famille, la fascination des adolescents pour la mort peut être effrayante. Des excès de violence seraient-ils à craindre ? On dit souvent que s’il n’y avait pas de jeu vidéo et de films violents il y aurait moins de violence et de crimes. Or cette confusion entre la mise en scène et l’imaginaire, si elle existe pour certaines personnes, était déjà là bien avant le passage à l’acte.