FUNECAP GROUPE au Salon du funéraire 2017

Retrouvez ROC ECLERC et POMPES FUNEBRES Pascal Leclerc, ROC ECLERC ACADEMIE, ROC ECLERC PREVOYANCE seront également exposantes en H30.

Pouvez vous, vous présenter ainsi que votre entreprise ?

Funecap : FUNECAP GROUPE a été fondé en 2010 et associe l’ensemble des structures, produits et services liés au domaine du funéraire. Notre groupe multimarques compte bon nombre d’enseignes dont, parmi les plus connues, ROC ECLERC, les Pompes funèbres Pascal Leclerc, France Obsèques, ainsi que la Société des Crématoriums de France entre autres…Le Groupe est devenu l’acteur incontournable et le plus dynamique de l’industrie funéraire française.

Ce n’est pas la première fois que l’on vous voit au salon. Que se cache-t-il derrière cette fidélité ?

Nos marques ROC ECLERC et POMPES FUNEBRES Pascal Leclerc ont toujours été fidèles à ce grand rendez-vous que nous apprécions beaucoup. Nous serons encore plus présents cette année puisque nos marques ROC ECLERC ACADEMIE, ROC ECLERC PREVOYANCE seront également exposantes ! Le salon est l’occasion pour nous de rencontres, d’échanges avec les professionnels de nos réseaux, mais aussi nos confrères indépendants et l’ensemble des professionnels du secteur. Une belle occasion de présenter l’ensemble de nos services et nouveautés.

Organisation, mise en valeur de votre espace, où en êtes-vous dans votre organisation ?

Nous avons organisé nos espaces en une unité commune divisée en zones d’accueil conviviales. Notre emplacement, le long de l’allée principale nous offre une très belle visibilité. Nous avons tout prévu pour réserver le meilleur accueil à nos visiteurs.

Nous profiterons de ces 3 jours au Bourget pour leur faire découvrir le nouveau mobilier du concept ROC ECLERC. Cela se passera sur le stand K22. Tout le monde est le bienvenu…

Nous réservons également quelques surprises aux personnes qui nous rendront visite mais nous n’en dirons pas plus pour le moment. Tout le monde est invité à venir les découvrir sur nos espaces !

Retour au Bourget ! C’est important pour vous ?

Non, pas spécialement.

Quels seront les éléments gages de réussite de cette 30 ème édition ?

La convivialité et la bonne humeur.

En quelques mots … Le Salon du Funéraire pour vous c’est :

un rendez-vous incontournable et un formidable lieu d’échanges avec nos confrères et partenaires et aussi une bonne occasion de monter que notre secteur bouge, et dans le bon sens.

3 jours de salon, sportif ou détente ?

les 2

Tous ces exposants c’est, concurrence ou convivialité ? :

convivialité bien sûr

La 30 ème édition c’est l’occasion de dire un petit mot aux organisateurs :

Nous leur souhaitons un très bel anniversaire et sommes ravis de partager ce grand moment avec eux.