Le 01 octobre nous lancerons le premier Coupon du funéraire « FUNÉDEAL ». Ce sera un bon d’achat valable pendant 5 jours ! Ou beaucoup plus longtemps encore.

Avec ce coupon FUNÉDEAL ou ce bon d’achat Compar’Obsèques, nous voulons faire découvrir d’autres entreprises de pompes funèbres aux familles. Des entreprises parfois proches de chez elles ou très éloignées. Et en profitant de tarifs exceptionnels sur toutes les prestations funéraires possibles.

Que ce soit au moment du décès d’un proche ou pour entretenir la mémoire d’un membre de sa famille mais avec des offres commerciales plus percutantes que personne ne trouve réellement sur le marché actuellement et de façon à pouvoir comparer.

C’est une stratégie un peu dans l’esprit « Vente Privée » et son concept ROSEDEAL.

Vente Privée propose avec Speedy des bons d’achat de 60€ qui valent le double en centre auto. Nous voulons nous inspirer de cette stratégie qui connait un énorme succès commercial tant pour l’enseigne Norauto que Vente Privé

Quel est ce concept de coupon « FUNÉDEAL » ou de bon d’achat Compar’Obsèques ?

L’offre FUNÉDEAL sera un bon d’achat électronique ou papier qui permettra de bénéficier d’une réduction allant jusqu’à – 50 % et à utiliser en pompes funèbres sur des fleurs, des plaques, des accessoires ou l’organisation d’obsèques plus complètes.

Nous voulons permettre à des entreprises d’animer leurs offres commerciales de façon plus digitale, plus simple, plus rapide et en voulant réduire parfois les distances. Une personne habitant Brest doit pouvoir fleurir un monument à Marseille avec une offre commerciale forte ! L’entreprise sera gagnante sur ce type d’opération car elle pourra se démarquer de ses concurrents.

Vous pourrez acheter par exemple sur Compar’Obsèques un coupon FUNÉDEAL à 40 € pour une plaque funéraire depuis Paris, grâce auquel vous pourrez dépenser l’équivalent de 80 € dans la pompe funèbre qui participera à l’opération à Dijon.

Ou alors acheter un coupon FUNÉDEAL à 3000, 4000 ou 5000€ au moment du décès d’un proche et la famille bénéficiera de 3200, 4400 ou 5500€ de prestations dans l’entreprise de pompes funèbres qui participera à l’opération. Mais là, nous gardons encore secret la mécanique commerciale que nous avons imaginée pour que ce soit un succès dès le lancement de ce coupon « FUNÉDEAL ».

Ce coupon Compar’Obsèques ou FUNÉDEAL, comment ça marchera concrètement ?

Une fois inscrite sur notre site et après s’être créé un espace privé, une famille pourra accéder à un bon d’une entreprise de pompes funèbres partenaire de Compar’Obsèques ou alors directement depuis la page d’accueil et de la fiche détaillée de l’entreprise visible sur notre site. Il nous reste des développements à faire pour valider le parcours client depuis notre homepage www.comparobseques.com

Grâce à notre système d’alerte, ces familles pourront être directement prévenu si des coupons sont disponibles pour des travaux de marbrerie, de l’entretien ou du fleurissement de sépulture.

Il suffira ensuite d’ajouter le bon d’achat FUNÉDEAL de son choix à un « panier » et de valider sa commande. Les familles recevront alors deux e-mails : le premier confirmera la commande. Le second e-mail leur proposera :

D’imprimer le Coupon Compar’Obsèques sous forme de coupon papier à utiliser directement en boutique

Ou à noter un code de réduction à saisir sur le site internet de la pompe funèbre partenaire dans le cas d’un achat en ligne. La réduction s’appliquera automatiquement au moment de l’achat.

Tous les détails et modalités d’utilisation (en magasin ou en ligne) seront précisés au moment de l’acquisition du Coupon FUNÉDEAL. Ils auront une durée de validité en fonction des prestations. Et ils seront consultables dans « Mon Compte & Mes Commandes » à tout moment…

Notre objectif

Que les choses bougent un peu plus! et aider des entreprises à animer commercialement leurs offres d’une façon un peu plus « moderne » et plus nationale !

Et avec le coupon FUNÉDEAL, nous voulons augmenter sensiblement les ventes de produits et des services qui ne sont pas toujours bien connus ou compris du grand public.

Olivier Hec quet

Co-fondateur de Compar’Obsèques

olivier@comparobseques.com – 0695067810