Funexia, cimetière, cercueil, volcan…L’actualité du 6 juin 2018

Funexia, cimetière, cercueil, volcan…L’actualité du mercredi 6 juin 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 6 juin 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Eruption au Guatemala du Volcan de Feu (Volcan de Fuego)

Eruption au Guatemala : 69 morts, un bilan en hausse qui pourrait encore s’alourdirLe Volcan de Feu, ou Volcan de Fuego, est un des trois principaux volcans actifs au Guatemala.

Le décompte macabre pourrait encore s’alourdir mardi au Guatemala avec la poursuite des recherches des nombreux disparus après l’éruption du Volcan de feu, le dernier bilan faisant état d’au moins 69 morts après la découverte lundi par les sauveteurs de nombreux corps calcinés.

Les amis et les parents de sept personnes tuées dans l’éruption du volcan de feu au Guatemala ont organisé lundi 4 juin une procession funéraire pour les victimes.

Fouilles archéologiques sur l’ancien cimetière de Vendôme

Depuis le 20 mai, huit archéologues professionnels sont à pied d’oeuvre derrière l’ancien théâtre de Vendôme inauguré en 1894 , sur le site du grand cimetière de Vendôme désaffecté depuis 1826.

Déjà, une soixantaine de squelettes mis à jour et photographiés , dont les ossements sont minutieusement étiquetés et « ensachés » avant l’analyse.Il s’agira d’en savoir plus sur l’âge, le sexe , l’état de santé de ces hommes, femmes et quelques enfants enterrés là au moins depuis cinq siècles

Le manque d’entretien du cimetière pointé du doigt

Depuis plusieurs semaines, des Marquettois sont exaspérés devant l’état du cimetière, qui semble mal entretenu. Face à ces protestations, la mairie a décidé de réagir et de prendre les choses en main.

« L’herbe est tellement haute qu’on pourrait y mettre un mouton », rigole un habitant de Marquette-lez-Lille. D’un rire jaune, cependant. Car après cinquante ans passés ici, il n’avait jamais vu le cimetière dans cet état-là.

les Gastaldi gèrent Funexia, l’entreprise de pompes funèbres de Forcalquier

Depuis plus de 20 ans, Cécile et Bernard Gastaldi gèrent l’entreprise de pompes funèbres Funexia à Forcalquier. Mais après toutes ces années, ils se sont largement étendus dans le département même en faisant face à une concurrence toujours plus nombreuse. Rencontre….

August n’était ni dans le bon cercueil ni dans la bonne tenue: les pompes funèbres Deldime poursuivies pour escroquerie!

Les frères Deldime, patrons de la société des pompes funèbres Deldime basée à Hannut, sont poursuivis pour escroquerie. Ils doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Huy ce mercredi 13 juin. L’affaire concerne des funérailles qui s’étaient déroulées de manière affreuse pour la famille du défunt. L’avocat des deux frères plaidera l’acquittement.