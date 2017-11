A vos agendas ! Comme tous les 2 ans, Votre salon des arts, techniques et équipements funéraires, Funexpo du 15 au 17 novembre 2018 à Eurexpo LYON.

Plus de 100 exposants seront présents avec une offre toujours plus riche et innovante en solutions et services pour accueillir plus de 4000 visites pendant 3 jours de business décontracté.

Funexpo confortera son positionnement avec une approche personnalisée, à l’écoute et conviviale, visant à rendre la participation des exposants aussi simple que qualitative.

La nouvelle implantation offre d’ores et déjà de nouvelles opportunités d’emplacements aux exposants, les inscriptions sont ouvertes !

Pour limiter l’investissement du déplacement et ainsi faciliter la venue des indépendants mais aussi des réseaux, l’accès au salon est gratuit, sur inscription.

Funexpo répondra, de manière concrète et pratique, aux nouveaux enjeux de la profession.

Avec toujours plus de nouveauté, Funexpo 2018 s’imprègne plus que jamais des changements inhérents au marché, à son évolution et sa modernisation pour être en phase avec une filière funéraire en pleine mutation, notamment par le développement de l’activité funéraire sur le web et toujours plus de services et de personnalisation des pompes funèbres.

Funexpo 2018 s’annonce donc déjà comme une belle édition, fidèle à sa nature, alliant proximité et convivialité tout en vous réservant quelques surprises, nouveautés et animations…

A suivre prochainement sur www.funexpo-expo.com.

Contacts Commerciaux

Cyril LADET, +33 (0)1 77 92 96 84 ou par mail : cladet@infopro-digital.com

Anne-Laure TEREYGEOL, +33 (0)1 77 92 97 09 ou par mail : anne-laure.tereygeol@infopro-digital.com