FUNICO au Salon Funéraire, la force du renouvellement

C’est avec plaisir que j’ai retrouvé Jérôme HEGO à son stand FUNICO lors du Salon Funéraire Paris Le Bourget 2017. Un stand qui n’a pas désempli durant les trois jours de cette édition. Fort de son succès, au stand FUNICO nous retrouvions les classiques qui font la pérennité de l’entreprise mais aussi de belles nouveautés et surprises. Petit tour de stand.

Le stand de FUNICO était particulier car sa mise en disposition des cercueils était circulaire. Un choix intelligent sur la manière de circuler et d’apprécier chaque modèle, réfléchit puisque les cercueils étaient disposés par catégories, mais aussi esthétique. En effet nous retrouvions les cercueils de la gamme crémation, inhumation, éco, personnalisation.

La qualité de la personnalisation

Loin d’être un simple effet de mode, la personnalisation est entrée dans le milieu il y a quelques temps déjà, et il a fallu que familles et professionnels du secteur soient chacun à l’écoute de l’autre dans ce qu’ils avaient à proposer. Jérôme HEGO l’a bien compris et avait déjà entamé la personnalisation de sa gamme de cercueils en nouant un partenariat avec FunérArts, en apposant des plaques personnalisées sur le dessus du cercueil ainsi que sur les côtés, tout en laissant la visibilité sur la qualité du cercueil FUNICO.

Depuis, FUNICO s’est paré d’un cercueil noir ardoise, mais aussi d’un cercueil blanc fournit avec des pots de peintures permettant aux enfants d’exprimer émotions et sentiments ou simplement de rendre hommage. C’est aussi une formidable manière de faire participer les enfants aux obsèques à leur manière, car on le sait, la cérémonie ouvre la porte du deuil.

Un autre cercueil personnalisé à fait son entrée dans la gamme FUNICO avec une impression directement sur le cercueil, là aussi totalement personnalisée.

Parmi les subtilités de la gamme nous retrouvons deux cercueils qui attirent particulièrement l’œil, un cercueil noir et un cercueil gris bleu. Le bois est mis en évidence grâce à un procédé sablé qui fait apparaître les veinures et de cette façon sublime la matière du cercueil : le bois.

L’aggloméré, en gamme éco ++

Il y a quelques temps je suis venue vous parler de FUNICO et de son rayonnement international en faisant récemment l’acquisition de la société BOGRA, fabricant de cercueils hollandais n°2 sur son marché et aussi connu en France auprès d’un certain nombre de pompes funèbres comme fournisseur de cercueils en panneaux de particules. Grâce à cette acquisition, FUNICO peut désormais proposer une gamme de cercueil faite…en aggloméré, et il faut bien l’avouer c’est de belle facture et surtout cela permet de proposer un cercueil économique qui est moins cher qu’une entrée de gamme tout en ayant une qualité supérieure.

Ce fut une année riche pour FUNICO entre sa gamme de cercueils, son déploiement en région et l’acquisition de la société BOGRA et Barre Diffusion Funéraire. Et sans aucun doute, nous retrouverons Jérôme Hego l’an prochain et sa poursuite de l’aventure FUNICO.