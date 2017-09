Génocide et avortement : je vais vomir, je reviens.

Hier, le 28 septembre, c’était la journée de mobilisation européenne pour le droit à l’avortement. Donc hier, il y a plusieurs articles sur le sujet, des articles partagés sur les réseaux sociaux. Qui dit réseaux sociaux, dit commentaires…

J’adore mon travail, vous transmettre de l’information, mettre des mots sur une histoire, sur votre histoire. À ce titre, je ne me permets jamais de glisser sur le terrain de la subjectivité. Mais hier j’ai été comme rarement en colère, et attristée du manque d’empathie de compassion et de recul face à une véritable détresse des femmes qui ont recours à l’avortement. Je suis déjà venue de vous parler du deuil abortif, je recommence ici car oui, l’avortement est un deuil.

Pro versus Anti-avortement : un faux débat

En effet, le sujet n’est pas là, il s’agit surtout de prendre la mesure des choses et de ne pas parler sans connaissance de cause. Je vais vous mettre à ce titre quelques perles ci et là des commentaires fleuris que j’ai lu hier et qui m’ont conduite à une légère insomnie. Je sais d’avance que je vais recevoir quelques alertes dès publication de cet article des associations anti-avortement. À votre attention : Épargnez-vous. D’autant que depuis décembre 2016, les sites anti-IVG et les promotions de ce genre de discours sont désormais pénalisés, il était temps.

Un droit versus priez pour nous pauvres pêcheurs : un faux débat

La situation en France est nettement meilleur que celle des autres pays européens, mais cela reste toujours un combat. Dans les combats à mener les pratiques honteuses qui sont régulièrement recensées, absence d’anti-douleur, pratiques violentes, moralisatrices et culpabilisantes. À moindre niveau, c’est exactement la même chose que les femmes ne voulant pas allaiter à qui l’on refuse de donner le biberon en maternité le plus longtemps possible jusqu’à ce qu’on change d’avis, et je sais de quoi je parle. Décidément le droit à décider de son corps devrait changer de mot et passer de « droit » à « option ».

Réponse ? Non mais bande de chochotte faut assumer hein ? On peut pas s’envoyer en l’air quand on veut prôner la libération sexuelle et puis après venir chouiner. En gros c’est la réponse des réseaux sociaux, et derrière cela celle de la société. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On pense au fœtus, mais en aucun cas à la femme qu’il y a derrière. Des commentaires auxquels l’on a juste envie de répondre » et sinon ça va ? t’as pas un chaton à aller sauver là ? »

Homme versus femme : un faux débat

J’entends souvent aussi, « pas de vagin pas d’opinion ». Et là je ne suis pas d’accord, il ne faut pas cliver quelque chose qui divise déjà. Si bien sur que les hommes ont le droit à la parole ( à la parole hein ), encore heureux, il ne me semble pas que les femmes soient toutes la vierge Marie et que l’on puisse tomber enceinte sans avoir recours à l’artillerie masculine. Dans l’imaginaire collectif, qui véhicule décidément tout un tas de clichés, derrière l’avortement on trouverait tout un tas de parties de jambes en l’air réalisées lors d’une soirée trop arrosée, où l’on ne sait même plus qui est le potentiel « père ». Or évidemment la réalité est tout autre. Des couples installés, fou amoureux, qui utilisent un moyen de contraception, peuvent se retrouver en proie à une grossesse non désirée. Ce qui est vrai en revanche c’est que les femmes ont un corps, et de leur corps découle leurs droits. DROITS fondamentaux. Et si on arrêtait de revenir dessus ? D’ailleurs dans les commentaires retrouvés ci et là, ce sont bien souvent les femmes les plus vindicatives. Et là je vous mettrais bien le smiley avec la tête à l’envers.

La contraception versus le coup d’un soir non protégé : un faux débat

Les associations le martèlent, les femmes le martèlent, les hommes le martèlent, ¾ des femmes aujourd’hui en France se font avorter alors qu’elles avaient un moyen de contraception. Et un moyen de contraception parfaitement appliquée, n’en déplaise à ceux qui encore une fois, viennent leur apprendre comment ingérer une pilule. Il y a des commentaires si abracadabrant qu’on attend presque le messie qui vienne nous montrer un tuto sur la pose d’une capote. Non merci, ça va, on sait. Alors la contraception inefficace ? Pas tout à fait, en réalité, elle est souvent en inadéquation avec la personne qui la prend ( crise de confiance liée à la pilule de 3ème et 4ème génération entre autre), ajoutez à cela restriction de personnels, clause de conscience des médecins, et oui, ¼ des femmes sans contraception. Toutes les femmes ne peuvent pas avoir la même contraception, ça n’est pas un modèle copier coller à appliquer naïvement, mais pour cela il faut un suivi, or avec le recul des plannings familiaux, les rendez-vous chez le gynécologues où il faut attendre 1 an et demi (sans compter les dépassements d’honoraires) il n’est pas toujours simple de savoir ce qui est bon pour nous.

Parents versus assassins : un faux débat

Vous vous rendez compte du génocide que vous créez ? Vous pourriez être parents à l’heure qu’il est. Deux inepties qu’on ne peut pas laisser passer.

Le génocide est est un crime qui consiste en l’élimination physique intentionnelle, totale ou partielle, d’un groupe national, ethnique ou religieux, en tant que tel, ce qui veut dire que ses membres sont détruits ou rendus incapables de procréer en raison de leur appartenance au groupe. Merci de revoir la définition et d’utiliser des mots en adéquation avec vos opinions ( je ne dis pas idée, mais bien opinion ) Ça n’est pas parce qu’une femme a des enfants qu’elle est forcément une maman, ni même une mère, génitrice tout au plus. Et alors ? Il suffit de voir l’Aide Sociale à l’Enfance, le nombre d’enfants placés augmentent d’années en années.

Abroger l’avortement versus enfanter en nombre : un faux débat

Interdire l’avortement reviendrait à mettre la santé des femmes en question. Avortement clandestins, recours à des pratiques à l’étranger, bref quitte à retourner dans les années 40, ne prenons que la mode. Et si l’on pointait du doigt les vrais problèmes ? C’est à dire ni le vagin, ni le pénis, ni le sexe mais bien les moyens de contraceptions, leurs accès, les conseils, la politique de santé, la pensée sociétal.

Les assassins ce sont les commentaires, ce sont ceux qui de leur siège confortable pointe du doigt, ce sont ceux qui vont être outrés que des filles soient mutilées pour satisfaire les désirs sexuels des hommes dans certaines cultures ( ce qui est aussi un vrai combat ) mais qui ne verront pas le parallèle avec des femmes qui doivent faire le deuil de quelque chose, d’une partie d’eux même.

Tant qu’il y aura des commentaires qui sentent le réchauffé moyenâgeux, il y aura des gens comme moi pour leurs répondre que la femme a des droits.

L’an dernier 211 900 interruptions volontaires de grossesses ont eu lieu en France.