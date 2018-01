Bernard Maffre diffuse depuis quelques temps des vidéos mettant en scène le logiciel intégré Monumento, développé par la société Granits Michel Maffre.

Monumento, au plus près des besoins en marbrerie

Le développement de Monumento s’est enrichi pour être toujours au plus près des besoins en marbrerie funéraire. Pour rappel, cette application intégrée au site des Granits Michel Maffre permet de modéliser en direct un monument funéraire.

Désormais, il est possible grâce à un aperçu en 3D immédiat, de montrer le monument sous toutes ses coutures, et d’y ajouter des options : vases, jardinières, urnes…

Les plans avec leurs côtes, le partage du monument funéraire pour la famille grâce à un lien personnalisé, ainsi que le chiffrage sont toujours disponibles et au cœur d’un système qui permet un gain de temps optimal.

Le salon du funéraire a démontré que l’arrivée des technologies au service de la profession était effective, et Monumento en est l’une des preuves. Étudié pour les marbriers, il a vocation a être un outil de développement commercial utile à tous, et facile de prise en main.

Une communauté de marbriers

Bernard Maffre est également à l’origine de la création d’un groupe Facebook Monumento, afin que tous les utilisateurs puissent faire remonter leurs idées et suggestions pour apporter encore plus d’améliorations.

L’application a donc vocation à évoluer selon les besoins de ses utilisateurs, de plus en nombreux et convaincus de l’utilité d’un tel outil, à la fois interactif pour les familles, et pensé comme un outil d’aide à la vente précieux. Monumento c’est la réactivité et l’amélioration de l’image d’une marbrerie quant à son professionnalisme.

Avec des dizaines de modèles de monuments funéraires, et des dizaines de granits, le rendu de la réalisation est au plus près de la réalité. Il est possible de changer la stèle en clic, d’ajouter des gravures ou des motifs.

Retrouvez la démonstration du logiciel intégré ici :

https://www.youtube.com/watch?v=_Osp26cu5rs&sns=em