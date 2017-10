Grossesse, discrimination au crématorium…Le Réveil Funéraire du vendredi 6 octobre 2017

Au menu du réveil funéraire, grossesse, visite aux pompes funèbres, discrimination au crématorium…Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du vendredi 06 octobre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info

Grossesse

Entre 2010 et 2012, 256 femmes ont perdu la vie au cours de leur grossesse ou de leur accouchement en France. Ce chiffre a diminué d’un tiers en 10 ans mais reste stable depuis 2007 d’après l’Enquête Confidentielle sur les Morts Maternelles.

Décès

La romancière Anne Wiaziemsky vient de décéder à l’âge de 70 ans. Sa vie avec Jean-Luc Godard venait d’être adaptée au cinéma dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius.

La Vap’

Et si tous les fumeurs se mettaient à vapoter ? Des chercheurs américains en ont mesuré les bénéfices. Résultat : plus de six millions de décès pourraient être évités.

Karoshi 159 heures supplémentaires pour deux jours de repos en un mois. Voilà ce qui a causé la mort en juillet 2013 de Miwa Sado, 31 ans, employée à la NHK, l’audiovisuel public japonais. Décédée d’une défaillance cardiaque, elle aurait bien été victime de surmenage. Cette conclusion de l’inspection du travail a été rendue publique mercredi par son employeur, relançant dans le même temps le débat sur la culture du travail dans le pays. Deuil personnel

Parce que chacun de nous est unique, nous agissons différemment face aux drames et aux épreuves de la vie selon nos sensibilités, nos angoisses et notre capacité à gérer nos émotions. Mais devant certains évènements, comme la perte d’un être cher ou une séparation, nous restons tous vulnérables et affaiblis… Si certains ont la chance de traverser ces épreuves sans séquelles, d’autres ont besoin de temps pour faire le deuil et faire leur propre cheminement.

Cimetière

Trois familles, aux origines bruzoises, demandent l’annulation d’une délibération du conseil municipal de Bruz, une commune au sud de Rennes. Elle concerne le projet de transfert, à long terme, du cimetière du centre. Dans ce cimetière, reposent les victimes du bombardement du 8 mai 1944.

Visite aux Anciennes Pompes Funèbres

Il y a 15 ans avait lieu pour la première fois la manifestation parisienne nocturne, un parcours artistique dans des lieux insolites ou décalés. Entièrement gratuite elle est conçue par Jean Blaise autour d’une trentaine de création d’évènements (spectacles, installations, concerts), répartis sur vingt-cinq lieux (Bibliothèque nationale de France, le Palais-Royal, les Anciennes Pompes funèbres de Paris, l’usine Sudac -ancienne fabrique d’air comprimé)

Crématorium

Retard dans la crémation, coût supplémentaire injustifié en raison du poids du défunt. Une veuve a dû lutter contre des pratiques qu’elle juge douteuse. Régine réfléchit également à les attaquer pour discrimination. « Ce n’est pas normal », prévient-elle. Une situation à laquelle les salariés du crématorium de Pamiers sont souvent confrontés. « Le prix prévisionnel est calculé sur des bases habituelles. On ne peut pas deviner la charge pondérale d’un individu. La pesée se fait le jour de la cérémonie. Si un corps est hors gabarit, ça entraîne des frais supplémentaires. La facture est rédigée en fonction », expliquent-ils.



