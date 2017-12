Homaje, le cercueil artisanal haut de gamme

S’il y a bien un stand au salon qui revenait dans toutes les bouches, c’est celui de la marque Homaje et de ses cercueils au design unique.

Cercueil haut de gamme

Surfant sur la tendance Hygge, concept danois du bonheur simple et de la décoration chaleureuse et naturelle, les cercueils Homaje ont surpris bien des visiteurs. Placés sur le marché haut de gamme, leur design jamais vu a fait parlé ! Et pour cause, cette forme de cercueil oscillant entre le coffre et le tombeau a fait l’objet d’une longue réflexion. C’est l’association de trois entreprises : Euro Sarco, Bocap et Kraus qui est à l’origine de ce cercueil.

Issu d’un chêne français de qualité sélectionné pour la finesse de ses fibres, le cercueil Homaje, après être passé entre les mains de menuisiers de talent, reçoit une huile naturelle certifiée Ecoplus.

Ce qui marque surtout, c’est son couvercle, qui se glisse, et qui est fermé par des clés à laine presques invisibles. Tout le concept repose donc sur un cercueil à l’aspect plus doux, plus soft, nous confie son designer.

Le capiton se devait également d’être dans la même lignée, et est parfaitement assorti au cercueil, tout en douceur.

Homaje, testé et approuvé

Plusieurs distributeurs avaient été sélectionnés pour tester le cercueil Homaje et rapporter les impressions des familles. Le pré-lancement a été concluant puisque plusieurs l’ont choisi pour enterrer un proche. Le seul bémol fut la problématique des vis, ou plutôt de l’absence de vis visible qui a semble t-il perturbé plusieurs fonctionnaires de police (…). « Problème » réglé lors du salon, puisque le cercueil s’est vu muni d’une « vis police », qui ne perturbera plus lors des scellés.

40 à 50 cercueils Homaje sont déjà vendus chaque mois, et la distribution fera l’objet d’une sélection rigoureuse des pompes funèbres qui souhaitent le proposer (1 à 2 par départements). Il sera par exemple imposé que la salle de présentation des cercueils soit chauffée ! Ce qui peut paraître tiré par les cheveux a en vérité beaucoup de sens dans l’image que la société souhaite véhiculer : la famille doit se sentir à l’aise et le cercueil ne doit plus être l’objet d’une crainte, d’un moment plus douloureux qu’il ne l’est déjà.