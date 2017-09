Le fabricant français Distribution Funéraire, présente aujourd’hui en avant première HOMAJE, son nouveau modèle de cercueil premium. Il est destiné aux familles souhaitant rendre un hommage particulier à leur défunt lors d’une cérémonie et recherchant un cercueil élégant et sobre.

Le groupe Distribution Funéraire lance HOMAJE, le cercueil premium au design qui conjugue élégance et innovation.

En 2015, à la suite de la reprise de la maison KRAUS, fabricant d’accessoires de cercueils, Stéphane BRET et Eric LIEBEL demandent à un designer français de leur concevoir une nouvelle gamme de produits. Ce dernier dessine alors un cercueil pour mettre en valeur ces nouveaux accessoires lors des présentations. Les clients visités s’enthousiasment : « D’où vient ce cercueil, est-il disponible ? »

Après avoir intégré les marques BOCAP (fabricant de capitons) et EUROSARCO (fabricant et distributeur de cercueils) pour acquérir le savoir-faire dans la fabrication des cercueils et des capitons, ils déposent auprès de l’INPI la marque HOMAJE, ainsi que le modèle de cercueil et le brevet de fermeture à glissière intégrée et invisible.

Il aura fallu deux ans de recherche et développement pour proposer ce produit haut de gamme, conçu et fabriqué en France. Son procédé innovant remplace les dix vis traditionnellement nécessaires par seulement deux loquets invisibles et la vis police. Ainsi le couvercle coulisse avec légèreté pour une fermeture tout en douceur.

Le capiton a été conçu spécialement pour HOMAJE par la styliste maison. La couverture écrue en harmonie avec la teinte naturelle du bois et bordée à l’intérieur du cercueil, souligne sa ligne classique et moderne.

Fabriqué en chêne français massif de qualité ébénisterie/belle menuiserie, HOMAJE est livré avec :

– un capiton posé complet avec un bac, un tour, un oreiller et une couverture,

– quatre poignées posées et une plaque en laiton massif,

– une cuvette biodégradable homologuée posée

– une vis police

Ses dimensions intérieures : 190 x 60 cm – Poids 69 kg

Proposé en distribution sélective uniquement : HOMAJE est proposé aux pompes funèbres à travers un contrat de distribution sélective. Ceci garantit aux familles d’être accompagnées dans la cérémonie avec une exigence particulière sur la qualité des prestations.

A propos de Distribution Funéraire :

Créé en 2015 par Stéphane BRET et Eric LIEBEL le groupe Distribution Funéraire a été constitué en regroupant les marques KRAUS, BOCAP et EUROSARCO. Les bureaux, les ateliers et la plateforme logistique sont situés en Bourgogne.

Distribution Funéraire sera présent à Funéraire Paris 2017.

Retrouvez nous sur www.homaje.com

Source: Communiqué de Presse Mercredi 27 septembre 2017