Hommage national aux invalides Jean d’Ormesson, …au menu du réveil funéraire du jeudi 7 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du jeudi 7 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Saint-Nicolas

Les scientifiques ont analysé un micro-fragment osseux et leurs études ont permis de dater l’âge de cette relique, elle remonte au 4e siècle après Jésus-Christ, c’est l’époque où Saint Nicolas est mort, à Myre qui est aujourd’hui devenue la ville de Demre, en Turquie.

Cousin

Des chercheurs sud-africains ont dévoilé mercredi à Johannesburg le squelette quasi-complet du fameux australopithèque Little Foot, vieux de 3,67 millions d’années, dont la reconstitution doit éclairer d’un jour nouveau la vie de ces très lointains ancêtres.

« Que faire de nos morts? »

Une série de podcast à réécouter sur France Culture , la partie 2/4 étant consacré aux thanatopracteurs.

Le fossoyeur d’Ixelles

Lorsqu’il dégage des tombes disparues dans la broussaille, Patrick s’imagine en Indiana Jones. Il découvre des sépultures centenaires, ornées de photos, et ça lui plaît. Dans les allées du cimetière d’Ixelles, en Belgique, le jeune fossoyeur égrène anecdotes et souvenirs au micro de Justine Dauchot et Arnaud Meulemans.

Anne de Bretagne

Épuisée par les grossesses et les drames, Anne de Bretagne s’éteint le 9 janvier 1514. Ses funérailles durent trente-neuf jours et demeurent parmi les plus grandioses et les plus coûteuses des souverains français.

Détournement

Ce sont des révélations fracassantes en Afrique du Sud. La médiatrice de la République a estimé que le gouvernement de la province du Cap-Oriental avait détourné des fonds publics, à hauteur de 18 millions d’euros, lors des funérailles de Nelson Mandela en 2013. Lire aussi : Roc Eclerc, la marque à la plus forte notoriété du secteur funéraire (étude Ipsos)

Un sans-abri est décédé le 25 novembre 2017 à Rouen (Seine-Maritime). Des associations militent pour que les plus démunis ne soient pas inhumés dans l’anonymat. Détails. Soeurs Elles gardaient habituellement le silence mais Venus et Serena Williams ont fait une exception en évoquant, ce dimanche à Washington, le meurtre de leur sœur aînée, Yetunde Price. La jeune femme de 31 ans est décédée le 14 septembre 2003 près de Los Angeles (Etats-Unis) au cours d’une fusillade. Justice

La justice a tranché: il y a bien eu « inversion de corps » dans le cas insolite de deux amis landais, décédés début novembre dans un accident de la route en Espagne, et dont l’un avait été incinéré, l’autre rapatrié, après une méprise sur les corps.

Johnny

Sur Messenger, j’ai un groupe d’amis avec qui je parle tous les jours. On fait (beaucoup) la fête ensemble et normalement, on parle des soirées à venir. Ce mercredi matin, en lisant mes amis sur Johnny, j’ai ri. Car ils sont drôles.

Hommage national Jean d’Ormesson

Une cérémonie d’hommage national à Jean d’Ormesson, décédé mardi à l’âge de 92 ans à son domicile de Neuilly-sur-Seine, aura lieu, vendredi, aux Invalides.