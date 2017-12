Hommage national Invalides Jean d’Ormesson, incendie Californie..le réveil funéraire du vendredi 8 décembre 2017

Hommage national aux invalides Jean d’Ormesson, …au menu du réveil funéraire du vendredi 8 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 8 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Crème dépilatoire

Comme l’indique France 3 Normandie, l’enquête a révélé qu’une dispute avait éclaté entre les deux femmes au domicile de la victime, l’une accusant l’autre de lui avoir volé son tube de crème dépilatoire. Ne supportant pas d’être accusée de vol, la suspecte a appelé un ami de 71 ans qui l’a conduite chez elle pour y chercher un couteau. Elle a avoué avoir fait le chemin retour, toujours véhiculée par son ami. Sur place elle aurait porté plusieurs coups de couteau, selon ses aveux.

Incendie Californie

Le foyer le plus destructeur, le « Thomas Fire », a détruit près de 39.000 hectares et n’était contenu qu’à 5%, selon le dernier bilan communiqué jeudi matin par le porte-parole des pompiers du comté de Ventura, où il sévit depuis lundi après-midi. Au moins une personne est morte et il a détruit 150 bâtiments, mais en menaçait encore 12.000. Plus de 230.000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le départ des premiers feux lundi à travers cette région du sud de la Californie, dans l’ouest américain.

Le deuil anticipé

Le deuil anticipé ou pré-deuil se réfère à des processus psychiques, c’est-à-dire une série d’émotions et de réactions survenant chez une personne, en amont du décès d’un être cher. Ces émotions, souvent éprouvées par les aidants accompagnant un proche en fin de vie, peuvent être d’une intensité similaire à celles éprouvées après un décès.

Le deuil bouleversé

Des entreprises se proposent de distribuer des messages à vos proches après votre décès, à vos anniversaires ou votre mariage par exemple. Dans ces conditions, la mort n’est plus vraiment la mort.

Détails techniques

Entrant petit à petit dans les mœurs de notre société, la crémation ou incinération est devenue en l’espace de quatre décennies une alternative à l’inhumation. D’ailleurs, selon un sondage de l’IFOP, un Français sur deux souhaite se faire incinérer. Lors de la crémation et par l’usage du feu, le corps est réduit en cendres au lieu d’être enterré. Pour les personnes qui ont fait le choix de l’incinération, qu’est-ce qui se passe dans un four crématoire pour transformer un corps en fines cendres ?

EHPAD

Une résidente de la maison de retraite des Champs-Manceaux, à Rennes, a été retrouvée morte dans sa chambre ce jeudi. Les causes du décès ne sont pas encore connues.

Décès du locataire

Lorsqu’un locataire décède, la famille dispose de droits et d’obligations vis-à-vis du bail d’habitation. Que doivent faire les héritiers ? Que se passe-t-il pour les personnes qui vivent dans le même logement ?

Ski

Un espoir du ski allemand âgé de 17 ans est décédé à la suite d’une chute à l’entraînement avant une épreuve du circuit nord-américain au Canada mercredi, quatre semaines après la mort du descendeur français David Poisson.

Hommage national aux Invalides Jean d’Ormesson

L’hommage national, qui sera présidé par Emmanuel Macron dans la cour d’honneur des Invalides, sera précédé par une messe célébrée à 10h30 en la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Une cérémonie à suivre en direct sur Lefigaro.fr.

Hommage populaire et rapatriement Saint Barth pour Johnny Hallyday

Après les hommages nombreux et unanimes mercredi ayant suivi l’annonce de la mort de la star, l’heure est désormais aux préparatifs d’une cérémonie d’adieu à la hauteur de celui que Emmanuel Macron a qualifié de «héros français». Un «hommage populaire» sera organisé samedi sur les Champs-Élysées.

