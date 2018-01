Hommage populaire Frédéric Forte, controverse soins aux défunts…au menu du réveil funéraire du mercredi 3 janvier 2018

Hommage populaire Frédéric Forte, soins aux défunts et VIH…au menu du réveil funéraire du mercredi 3 janvier 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mercredi 3 janvier 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Décès d’une oursonne polaire au zoo de Berlin

Une oursonne polaire âgée d’à peine 26 jours est décédée subitement mardi dans un zoo de Berlin, moins d’un an après Fritz, un autre ourson polaire emporté par une hépatite, a annoncé la direction.

Soins aux défunts et VIH

Depuis le 1er janvier, les défunts porteurs du VIH ou d’hépatites virales peuvent recevoir des soins de conservation. Mais les thanatopracteurs sarthois redoutent les risques de contamination.

Hommage populaire

Tout un chacun pourra saluer la mémoire de Frédéric Forte, décédé ce dimanche à l’âge de 47 ans. Alors qu’il intervenait dans une émission spéciale hommage à Frédéric Forte, ce mardi soir, sur les ondes de France Bleu Limousin, Emile Roger Lombertie a annoncé en direct que les portes du palais des sports de Beaublanc seront ouvertes au public, samedi 6 janvier, de 11 heures à 19 heures. « Les gens pourront venir se recueillir devant le cercueil de Frédéric Forte et signer des registres pour laisser un mot », a précisé le maire de Limoges.

Granits Michel Maffre : Monumento se complète

Bernard Maffre diffuse depuis quelques temps des vidéos mettant en scène le logiciel intégré Monumento, développé par la société Granits Michel Maffre.

Mariage avant de mourir

Une partie de ses derniers mots,c’étaient ses voeux de mariage. Heather Mosher, une jeune femme américaine atteinte d’un cancer du sein, s’est mariée le 22 décembre, 18 heures avant de mourir, comme le rapporte un article d’ABC News.

Pas assez d’autopsie

« De nombreux meurtres passent inaperçus, faute d’autopsie« , dénonce Philippe Boxho, médecin légiste responsable du centre de médecine légale à Liège, dans les pages de La Dernière Heure mardi. Un sujet dont nous vous avions parlé ici.

