Homophobie, cimetière, école pompes funèbres… L’actualité du 19 juin 2018

Homophobie, cimetière, école pompes funèbres… L’actualité du Mardi 19 juin 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 19 juin 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Martin Bregman, le producteur de « Scarface », décède à l’âge de 92 ans

Réputé pour être le producteur de « Scarface », ce monument du cinéma qui a mis en vedette Al Pacino dans le rôle de Tony Montana, Martin Bregman est décédé à l’âge de 92 ans. La disparition a été annoncée par sa femme à WNBC. Celui qui était également derrière « Un après-midi de chien » serait mort à la suite d’une hémorragie cérébrale

Paris : un prêtre accusé d’homophobie après avoir refusé d’organiser les obsèques d’une femme homosexuelle

En avril dernier, le prêtre d’une paroisse du 19e arrondissement de Paris refuse de célébrer l’enterrement de Claude, une femme de 81 ans, mariée à sa compagne de longue date, Annick. Pour les amies du couple, l’homme d’église a décliné parce qu’elle était homosexuelle, ce qu’il nie catégoriquement.

Un bébé retrouvé mort dans la litière du chat

Les parents d’un bébé de 6 mois retrouvé mort dans une poubelle remplie de litière pour chat en Pennsylvanie, sont poursuivis pour meurtre.

Jusque-là, Shaun Oxenreider et Samantha Trump étaient accusés de dissimulation et conspiration, à présent, ils sont poursuivis pour meurtre. Le 20 mars dernier, la petite Harper a été retrouvée morte en Pennsylvanie. Son corps était caché dans un sac poubelle rempli de litière pour chat, jeté dans une benne à ordure cachée sous l’escalier, indique CBS.

La mort sera notre métier

Devenir croque-mort, ça s’apprend. À l’école des pompes funèbres nous dévoile cette formation particulière.

Ils sont 18, entre 20 et 50 ans. La salle de classe n’a rien d’une crypte ni de la salle d’op’ de Six Feet Under. C’est un local moderne, avec des pupitres, des profs qui donnent des leçons… Et deux cercueils accrochés au mur. Durant quatre semaines, les étudiants y sont initiés à tous les aspects des métiers du funéraire. Un pan entier de réalité insoupçonnée se déroule sous nos yeux. Stupéfaction, fascination, effroi, voire abîme métaphysique, on reste scotché! Le travail des agents des pompes funèbres se révèle terrible… Et l’étape “mise en bière”, avec ses injections de formol, ses curetages et son ravalage de façade au maquillage extra-couvrant n’a finalement pas l’air d’être la plus éprouvante

Des tombes envahies de végétation au cimetière Saint-Véran d’Avignon

Des centaines de tombes noyées par des herbes folles. Le cimetière Saint-Véran d’Avignon offre actuellement un visage inhabituel. Certains carrés sont méconnaissables et presque inaccessibles. Dix-huit jardiniers travaillent depuis ce lundi à un grand nettoyage de ce lieu cher aux Avignonnais.

Fin de course dans le cimetière à Neuville-Saint-Amand

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h 30, un homme d’une trentaine d’années a perdu le contrôle de sa voiture. Il circulait sur la Départementale 12 en direction de Neuville-Saint-Amand. Il a soudainement perdu le contrôle de sa voiture – vitesse excessive ? – au niveau du cimetière à l’entrée du village. Il a arraché une dizaine de mètres de clôture avant de finir sa course à cheval sur la haie. Le conducteur a été légèrement blessé à la tête.

concession funéraire à vie à Fréjus… 34 ans après sa mort

La concession de Georges Messanot, ancien du commando Kieffer, était arrivée à expiration en 2012. Les bérets verts ont réclamé à la Ville de Fréjus la faveur d’une concession perpétuelle… et ont obtenu gain de cause

Juste après la commémoration de l’appel du 18-Juin, une délégation militaire composée des fusiliers-marins de Toulon et du Souvenir français s’est rendue au cimetière Saint-Etienne pour rendre le plus bel hommage à Georges Messanot, décédé à Fréjus le 12 avril 1984.

‘Il fut l’un des 177 Français du légendaire commando Kieffer qui débarquèrent le 6 juin 44 sur la plage normande d’Ouistreham », rappelle Marc Botti.

Sécurité routière: Le nombre de morts en métropole a baissé de 8,4% en mai

Le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a fortement baissé (-8,4%) en mai avec 272 tués, soit 25 de moins que lors du même mois l’an dernier, a annoncé lundi la Sécurité routière.

Ces chiffres, qui confirment la tendance à la baisse de la mortalité routière en France, amorcée en 2017 après trois années consécutives de hausse, sont publiés au lendemain de la publication du décret de limitation de la vitesse à 80 km/h sur 400.000 km de routes secondaires à partir du 1er juillet.