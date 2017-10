Hydrosystem attend les marbriers au Salon du Funéraire 2017

La demande d'Aurore

Bonjour , je me rapproche de vous car j'ai des soucis concernant les cendres de mon papa et je ne sais plus vers qui me tourner afin d'y obtenir des réponses.. voilà mon problème !! Mon père est décédé il y a bientôt 10 ans (j'étais mineure) et ma tante a donné tout droit à sa concubine (avec qui personne ne s'entend ) c'est donc elle qui a récupéré les cendres de mon père.. elle nous a dit avoir répondu ces cendres au cimetière du village ou l'on vivait hors je me suis renseignée a la mairie de cette commune et il y a zéro déclaration de cendres répandues... Je ne sais quoi faire pour savoir enfin où est mon père... pendant des années j'allais me recueillir dans ce cimetière je ne vois pas l'intérêt d'y retourner si il n'y est pas.. j'espère que mon message est assez clair ...