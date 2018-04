Incendie PFG, visage du funéraire, Aurore Bergé…l’actualité du 20 avril 2018

Incendie PFG, visage du funéraire, Aurore Bergé…l’actualité du vendredi 20 avril 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 20 avril 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Prothèse sur sciencesetavenir.fr

Les nécropoles lombardes sont décidément pleines de surprises. Après l’annonce en avril 2018 de la découverte d’un cas de naissance de cercueil, une équipe italienne publie l’étude d’une autre sépulture singulière de cette époque. Celle d’un homme au bras amputé et manifestement émule de Wolverine car remplacé par une lame…

Incendie sur Actu.fr

Lagny-sur-Marne : trois véhicules des PFG brûlés en pleine nuit. Un incendie s’est déclaré aux Pompes Funèbres Générales le mercredi 18 avril, à 22 h 50. Une enquête est ouverte…

Nouveaux visages funéraires sur le Nouvel Eco

Grâce à l’essor des nouvelles pratiques et des technologies, la personnalisation des services gagne un secteur funéraire en pleine santé. Le secteur ne se repose pas sur ses lauriers et a su proposer de nouvelles pratiques pour faire évoluer son image. Incinération, personnalisation des cercueils, démarches dématérialisées en ligne, jusqu’aux QR codes sur les pierres tombales.

Jeu vidéo sur gamekult

Lazy Bear Games travaille actuellement sur deux chantiers parallèles : sa suite du jeu de boxe carriériste Punch Club, et un certain Graveyard Keeper, qu’on nous présentait l’an dernier comme « la simulation de gestion de cimetière médiéval la plus inexacte de 2017« . La date de sortie promise a glissé, le tailleur de pierre est passé changer le 7 en 8 d’un coup de burin, et l’éditeur tinyBuild vient aujourd’hui nous rappeller que le projet vit encore.

Coup de gueule d’Aurore Bergé

La députée LREM Aurore Bergé dénonce sur son compte Twitter ce jeudi des « charognards » qui l’ont photographiée. Elle se trouvait à un enterrement.

La députée de la 10e circonscription des Yvelines tance les « charognards qui ont pris des photos à l’enterrement de la maman de (s)on amie ». Elle leur adresse un « vous êtes méprisables ».

Sans parole sur Ouest-France

Un adolescent de 14 ans est mort ce jeudi 19 avril après être tombé dans la Seine, entre le XVe arrondissement de Paris et Issy-les-Moulineaux. D’après une information du Parisien, l’adolescent aurait été poussé à l’eau par jeu par ses copains.