Isuzu Trucks présente sa gamme m21 au Salon Funéraire au Bourget

Au Salon Funéraire, Isuzu Trucks présentera sa nouvelle gamme m21, partenaire des professionnels de la marbrerie.

Présentation par Isuzu Truck de sa nouvelle gamme m 21

L’édition 2017 du Salon Funéraire se déroulera du 23 au 25 novembre au Parc des Expositions Paris le Bourget. Isuzu Trucks sera cette année encore présent à ce rendez-vous professionnel international majeur de l’art funéraire.

Sur son stand A41, Isuzu Trucks exposera sa nouvelle gamme de châssis-cabine utilitaire. Lancée en septembre dernier, la gamme m21 présente quatre bénéfices majeurs : gain de charge utile grâce à la nouvelle chaîne cinématique plus légère et plus moderne, gain de fiabilité avec la réduction des pièces moteur en mouvement, efficacité du moteur optimisée avec la nouvelle boîte de vitesse et l’absence d’AdBlue, mais aussi un véhicule plus propre grâce au système de dépollution simplifié.

Isuzu Trucks, partenaire des professionnels de la marbrerie

Depuis 15 ans, Isuzu accompagne les professionnels de la marbrerie avec sa gamme de véhicules utilitaires et poids lourds carrossés benne et grue. La gamme m21 a été pensée tout particulièrement pour répondre au mieux aux besoins des marbriers. Selon Étienne Biellmann, Responsable Réseau Isuzu Trucks France, « ce nouveau véhicule, plus léger, plus performant, toujours aussi compact et robuste, et qui bénéficie d’une homologation européenne, répond parfaitement aux besoins de la profession : faciliter le transport et la manutention dans les allées des cimetières ». Développée spécifiquement pour le métier de la marbrerie, une nouvelle benne tout aluminium avec grue arrière cabine, complète l’offre existante sur le poids lourds (P75) de PTC 7T5.

À propos d’Isuzu Trucks :

Depuis 1918, Isuzu Trucks offre des solutions complètes de transport pour les professionnels, les collectivités locales et les entreprises commerciales, avec une gamme de véhicule utilitaires et poids lourds allant de PTC 3T5 à PTC 14T, qui répond à toutes les exigences.

Isuzu Trucks comprend 3 gammes : la Série N, la Série F et m21, sortie en septembre 2017. Son réseau est constitué de 81 points de ventes.

Source: Communiqué de presse, octobre 2017

