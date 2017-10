J’ai fait mouler le pénis de mon défunt mari

Aujourd’hui c’est un témoignage d’un tout autre ton que je vous livre. J’ai réfléchi avant de vous livrer ces écrits. Mais comme je le dis souvent, le deuil est quelque chose d’intime et d’individuel. Natacha nous explique, comment, pour surmonter le décès de son mari, et rendre hommage à leur amour, elle a décidé…de faire mouler le pénis de son défunt mari.

» Mon mari et moi avons eu beaucoup de mal à avoir un enfant, vraiment beaucoup beaucoup de mal. Après des années à essayer, des FIV, nous avons envisagé pendant un temps l’adoption pour ensuite laisser tomber devant tous les obstacles. J’ai été complètement désespérée, et notre couple s’en est senti. On a fini par s’éloigner l’un de l’autre. Puis il y a quelques années, mon mari a diagnostiqué un cancer du pancréas. La maladie nous a à nouveau rapproché. Très vite on nous a expliqué que quoiqu’on fasse, il n’y avait plus rien à faire. Il a donc refusé les derniers soins, et on a profité du temps qu’il nous restait ensemble. C’est comme ça, que nous sommes retombés amoureux l’un de l’autre, et c’est comme ça…que je suis tombée enceinte. Un véritable miracle.

Très vite l’idée de garder une trace de cette merveille à germé dans nos esprits. Il faut dire que je suis complètement fan du pénis de mon mari ! Même quand il n’est pas là, j’y pense souvent, j’ai envie de l’avoir en main, etc. On a parlé alors de faire mouler le pénis de mon mari. Des kits existent sur internet, ou dans certains sex-shop, c’était donc très facile à faire.

Le problème c’est que l’état de santé de mon mari s’est dégradé d’un coup, et a dû être hospitalisé. Moi enceinte, lui en soin intensif, je ne me sentais pas capable d’effectuer ce moulage, pourtant essentiel pour nous. Nous avions déjà tout réglé en matière d’obsèques, et par chance dans notre malheur, une amie à moi est thanatopractrice. J’ai donc fait appel à elle pour effectuer le moulage du pénis de mari…lorsqu’il était encore en vie.

Quelques jours après, mon mari nous a quitté. Et quelques mois après, j’ai accouché de notre garçon miracle. Le moulage de mon mari ne trône pas dans le salon, mais est conservé dans une boite dans notre chambre, que j’utilise de temps en temps. Il est le symbole de notre bébé miracle et de notre amour qui s’est rallumé.

