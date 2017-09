J’ai tué un homme dans un accident de voiture, depuis j’apprends à vivre

Le mercredi je vous livre souvent des témoignages. Professionnels du funéraire, de santé ou de l’état civil, particuliers qui vivent un deuil, chacun me livre dans l’intimité d’une confession, leur histoire. Je vous la transmets ici, n’étant ni juge ni psychologue, il s’agit d’une écoute et d’un regard. Mettre des mots sur une histoire.

Aujourd’hui je vous livre celle de Sybille. Il y a 3 ans, elle est à l’origine d’un accident de voiture qui a coûté la vie à un jeune homme. Elle décrit son histoire et comment elle essaie de survire à la mort d’un autre.

« C ‘était une belle journée, famille, amis, promesse d’avenir, ciel bleu, et puis…plus rien. »

« Pas un chat sur l’autoroute, nous sommes le dimanche 6 juillet 2014, en fin d’après-midi sur l’Autoroute A4 en direction de Strasbourg. J’avais déjeuné chez mes parents pour leur 30 ème anniversaire de mariage. Pour l’occasion ils avaient invité des amis. Un jour d’été comme on les aime, ciel bleu, repas au jardin, il ne manquait plus qu’une bande son musicale dans le fond pour faire un bon film. Je n’ai bu qu’une coupe de champagne ce jour là, pour trinquer avec tout le monde. Parce qu’à vrai dire, j’avais quelque chose à leur annoncer. Mes parents allaient devenir grands-parents. Une journée remplie d’amour et de promesses d’avenir. Mon conjoint n’avait pas pu venir, il était au chevet de sa grand-mère malade en Normandie. Je repars donc seule au volant de ma voiture vers 17H.

Cette route là, je l’ai emprunté je ne sais combien de fois, elle m’est familière, et comme toutes les routes familières on perd un peu l’attention. Ça vous est déjà arrivé de conduire et tout à coup d’arriver à un endroit sans savoir comment vous avez fait ? Un automatisme vous a conduit là. C’était un moment comme celui-là, quelques secondes d’absence tout au plus, sans réellement savoir pourquoi. Sauf que j’ai été tiré de ce moment là par la voiture de devant qui freinait et dont je me rapprochais dangereusement. Tout s’est fait très vite, j’ai dépassé en un quart de secondes, en faisant un écart et en regardant furtivement dans mes rétros. J’ai réussi à doubler me remettre sur la bonne voie mais j’ai senti la voiture chasser, et commencé à faire des tonneaux. J’ai tout lâché en essayant au maximum de me protéger. Un instinct de survie. J’ai simplement attendu que ça s’arrête.

La vie qui bascule

Lorsque j’ai ouvert les yeux je n’étais plus sur l’autoroute, une autre voiture se trouvait pas loin de moi et quelqu’un en est sorti pour s’avancer vers moi. Je sors de la voiture comme je peux et j’appelle immédiatement mes parents pour leur dire de venir. Mes oreilles bourdonnent, j’entends crier mais je ne distincte pas grand chose. Je me retourne et vois un homme allongé près de ma voiture. En fait la personne qui s’approchait de moi, c’était un ami à lui. Il a essayé de lui porter secours. D’autres personnes sont arrivées, on a tous essayé de faire quelque chose. Bien sûr on a appelé les secours.

J’ai su tout de suite que j’étais responsable, je n’arrêtais pas de dire « désolée » « désolée » mais son ami ne comprenait pas vraiment ce que je racontais. La gendarmerie est arrivée et j’ai expliqué que j’avais perdu le contrôle de mon véhicule. « perdre le contrôle », je n’avais jamais compris cette expression jusqu’à aujourd’hui.

« Je revois tout, j’entends tout, je sens tout, la terre mélangée au sang, le bruit des hurlements désespérés, le dernier râle de cet homme allongé là. »

C’est l’enquête de police qui m’a expliqué ce qui s’était passé par la suite, en doublant lorsque je suis revenue sur ma voie, j’ai fait une embardée en touchant l’autre voiture. La victime, le passager, n’avait pas attaché sa ceinture car il était en fort surpoids. Il était à l’arrière du véhicule.

Mes parents sont arrivés avec un couple d’amis, c’est que lorsque je les ai vu que je me suis effondré. Et puis tout à basculé, test de dépistage en tout genre, interrogatoire. J’ai appris que l’homme n’avait pas survécu, cette nuit là je suis restée chez mes parents en attendant que mon conjoint ne revienne. Personne ne m’a proposé d’arrêt de travail, ni d’aide psychologique. J’ai demandé un arrêt au médecin, comment retourner au bureau dans cet état ? Je suis restée chez moi, sans contact, j’ai même été déconnecté de ma grossesse, ma famille était très inquiète. Lorsque j’arrivais à dormir, je me réveillais à chaque fois en sursaut avec le bruit de l’accident. Ma sage femme qui me suivait pour la grossesse, a demandé à ce que je sois suivie par un psychologue, c’était essentiel pour moi, mais aussi pour mon bébé.

J’ai tué un homme, et j’avais conçu un bébé, la vie grandissait en moi, je détestais ce paradoxe. Comme s’il y avait un trop plein, et qu’une mort = une vie. La thérapie m’a aidée, elle m’a permis d’extérioriser ce que je pensais, surtout la culpabilité. Je n’ai pas repris le travail tout de suite, mais paradoxalement j’ai repris vite le volant. Je savais que si je ne le faisais pas tout de suite, je ne monterais plus jamais en voiture. C’est une amie qui est restée à mes côtés à chaque trajet, sans un mot, juste pour être là.

Depuis la conduite est devenue toute autre, je respecte les limitations de vitesse, je ne décolle plus une seconde mes mains du volant, si je suis fatiguée, je reste chez moi. Et ma conduite a eu un effet sur tous, famille, amis, chacun a adapté la sienne.

« Comme dans beaucoup d’épreuves, tout à coup on voit ce qui est essentiel, ceux qui étaient là, ceux qui ne l’étaient pas. »

Je croyais avoir depuis longtemps dit adieu à mon enfance et mon adolescence. Je crois que c’est arrivé à ce moment là. Mon conjoint a été d’une aide précieuse, mon amour s’est renforcé, il m’a soutenu et aidé dans chaque étape, et surtout ne m’a jamais fait culpabiliser sur mon état de santé ou celui du bébé, même si je sais qu’il était inquiet.

La vie bascule dans un sens… ou dans l’autre. Je me suis mise à la place de ce monsieur, quelles sont toutes ces choses que je n’ai pas dites ou faites ? Comment est-ce que je veux élever mon enfant ? La vie est tellement courte. Mon petit garçon aura bientôt 3 ans, mon mari et lui, sont mes plus beaux présents. Et je suis reconnaissante d’être en vie. »

Merci à vous tous pour vos témoignages touchants.

Si vous aussi vous avez des choses à me transmettre, je serais ravie d’écrire un morceau de votre histoire. sarah.funeraireinfo@gmail.com