Jean Rochefort, patron d’Apple, burn-out…Le réveil funéraire du mardi 10 octobre 2017

Jean Rochefort, patron d'Apple, burn-out…Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du mardi 10 octobre 2017.

Jean Rochefort

Le comédien Jean Rochefort, un des acteurs les plus populaires du cinéma français, est mort dans la nuit de dimanche à lundi 9 octobre, a annoncé sa famille. L’acteur, qui avait commencé sa carrière dans les années 1950, est mort dans un hôpital parisien, il était hospitalisé depuis le mois d’août. Jean Rochefort a marqué le cinéma français pendant plusieurs décennies, du petit au grand écran. Il avait 87 ans.



Californie

Une série d’incendies faisaient rage lundi au nord de la Californie, notamment dans les régions viticoles de Napa et Sonoma, faisant dix morts, détruisant des milliers d’habitations et forçant plus de 20.000 personnes à fuir, selon les autorités.

Kim Wall

Pourquoi la journaliste suédoise Kim Wall a-t-elle été tuée et son corps démembré? La pigiste a trouvé la mort alors qu’elle était venue interviewer le danois Peter Madsen, en août, à bord de son sous-marin artisanal, Le Nautilus.L’enquête piétinait jusqu’à ce vendredi. La tête et les deux jambes de la jeune femme de 30 ans, ainsi qu’un couteau, ont été retrouvés dans des sacs par des plongeurs dans la baie de Køge, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Copenhague, a annoncé la police. Le principal suspect n’est autre que l’inventeur autodidacte danois. Poursuivi pour meurtre, il ne cesse pourtant de clamer son innocence.

Tim Cook en Normandie

Tim Cook, patron d’Apple, était en Normandie ce dimanche 8 octobre 2017. Il s’est d’abord rendu dans une entreprise à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), près de Caen, avant de se rendre au cimetière américain de Colleville-sur-Mer.

Deuil périnatal

A l’occasion de la fête des Anges et dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation au deuil périnatal, l’asbl « Les p’tites Mimines » organise comme un peu partout dans le monde, un lâcher de ballons en mémoire des enfants disparus.

Animation originale

Animation originale, ce dimanche 8 octobre 2017 au Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales, à l’université de Caen. Le centre avait notamment mis en place un atelier intitulé : « La parole est aux squelettes » . L’objectif était de replacer les parties manquantes sur un véritable squelette datant du Moyen Âge, découvert à Vieux, près de Caen.

À télécharger

Madeleine Scott-Spencer propose gratuitement un squelette humain à télécharger chez Pixologic, au format ZTL. Madeleine Scott-Spencer explique que le modèle se veut anatomiquement fidèle : elle a passé plusieurs dizaines d’heures à se documenter sur le sujet avec des ressources variées : une cinquantaine d’heures de dissection de cadavres en laboratoire, des manuels spécialisés, ainsi qu’un squelette bien réel. Burn out/Bore out Un peu comme « pervers narcissique », le terme « burn-out » s’élève au rang de la deuxième position des mots les plus partagés et commentés sur les réseaux sociaux. Un homme lâche devient un pervers narcissique, et un mal de tête devient un burn-out. Pourtant les termes existent, et leurs maux sont réels. Comment démêler le vrai du faux à l’ère du débat sur l’entrée du burn-out comme maladie professionnelle ? Et surtout quels en sont les symptômes dans les professions funéraires ?

