Jeu concours avec Culture du Souvenir, entretien et fleurissement des sépultures

Il pleut il fait froid, ça tombe bien mon prochain jeu concours est très automnal. Je vous présente ici la société d’Alexandre Thibaudeau, Culture du Souvenir, un service personnalisé d’entretien et de fleurissement des sépultures de vos proches. Après la présentation, je lance avec vous, le jeu concours. Alexandre vous fait gagner une offre complète qui comprend 4 entretiens et 4 fleurissements.

Culture du Souvenir est une société créée en 2015, basé à Orléans, c’est suite à un décès familial qu’Alexandre s’est lancé dans ce service, pour aider les familles endeuillées. Sur son site internet, vous retrouverez plusieurs offres et formules. Le travail se veut de qualité en ‘n’utilisant pas d’appareils à hautes pressions ». La gamme de produit est écologique.

L’entretien, un service sur mesure

Comment ça marche ? L’entretien est réalisé par un brossage complet de la sépulture ainsi que des ornements. Puis le monument est lavé, séché et lustré. Même si les formules sont adaptées au besoin de chaque, Culture du Souvenir se propose aussi une offre personnalisée, suivant les demandes et besoins spécifiques des familles.

4 formules sont proposées allant de 50 à 119 € ainsi que 5 offres de passage ; 1, 2 ou 4 passages dans l’année, soit mensuel ou une offre réservée au columbarium. Tout a donc été pensé pour s’adapter à tous les types de demande.

Le fleurissement, pour égayer l’hommage

Nous le savons, les fleurs sont un moyen de communiquer nos émotions et d’apporter un hommage tout en relief et de la douceur au souvenir. Et c-ça, Alexandre et sa société Culture du Souvenir, l’a bien compris. Sur le site vous retrouverez toute l’offre allant des végétaux, aux fleurs naturelles et artificielles, et bien sur, la société s’engage également à entretenir les végétaux déjà en place sur le monument.

Jeu concours

On tente aujourd’hui et ce pendant plusieurs jours de vous faire gagner un formule complète qu’est celle-ci :

« L’offre comprend 4 passages dans l’année ( 4 entretiens complets + 4 fleurissements) à définir à la souscription.

Les entretiens complets comprennent :

– Lavage

– Brossage

– Rinçage

– Séchage

– Lustrage

Pour le fleurissement, je laisse le choix entre des plantes fleuries ou des compositions florales. »

Qui est concerné ? Tous les Orléanais ainsi que sa région dans un rayon de 30 km, mais aussi Blois et Chartes et la Région Parisienne.

Pour participer il suffit de poster sur notre page Facebook, une photo d’un monument, que vous trouvez beau, qui vous a ému, où sur lequel vous avez travaillé. N’oubliez pas non plus de liker la page Facebook de Culture du Souvenir. Retrouvez l’évènement ici.