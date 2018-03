Jimi Hendrix, son troisième album studio à titre posthume

De son vivant, Jimi Hendrix a enregistré trois albums en studio ainsi qu’un enregistré en public. Le célèbre chanteur et guitariste américain est mort le 18 septembre 1970 à seulement 27 ans. Ce créateur invétéré a partagé son temps entre le studio et la scène.

Si les quatre albums ont été réécrits, – Are You Experienced, Axis : bold as Love, Electric Ladyland et Band of Gypsys – , une récréation a été suivie et qui aurait pu être le quatrième album studio de Jimi Hendrix ; First Rays of The New Rising Sun en 1997. Pour les fans il y avait aussi divers enregistrements de concerts dont les mémorables des festivals de Woodstock ou encore de l’île de Wight à Miami. Dans les coffrets, on retrouve aussi des inédits comme West Coast Seattle Boy : The Jimi Hendrix Anthology sorti il y a huit années déjà.

Pourquoi je vous en parle aujourd’hui ? Et bien parce qu’hier, le vendredi 9 mars 2018 est sorti le dernier des recueils d’archives intitulé Both Sides of The Sky. En réalité les responsables d’Experience Hendrix LLC – la structure familiale – expliquent qu’il s’agit là du dernier volume d’une trilogie commencé avec Valleys of Neptune en mars 2010, puis People, Hell and Angels en 2013.

Ce nouveau recueil s’adresse aux plus fans du chanteur et guitariste américain. 13 morceaux composent l’album enregistrés entre 1968 et 1970. Sur ces 13 morceaux l’on retrouve pas moins de 10 inédits, dont une pépite.

Si les rééditions de ses titres les plus connus tels que Purple Haze, Hey Joe ou encore Voodoo Child, ont connu un fort succès, les recueils spécialisés ont eu un succès moindre, mais tout de même, Jimi Hendrix reste ce personnage adulé par les guitaristes.

47 ans après sa mort, son troisième album posthume Both Sides of the Sky, Après Valleys of Neptune (2010) et People, Hell & Angels (2013), Legacy, en charge des rééditions et coffrets du catalogue Sony Music, publie cette collection de treize chansons.

Sur ce troisième album studio vous découvrirez un titre qui va réjouir les fans du roi de la guitare électrique : $20 Fine. Cette chanson, est la grande inconnue de l’album, elle est à l’origine de Stephen Stills, membre du groupe Crosby, Stills, Nash and Young.

Si les deux derniers albums se sont vendus – cumulés- à plus d’un million d’exemplaires, on peut être sur de se faire encore surprendre par le génie créateur du jeune artiste qui a passé toute sa vie à créer.