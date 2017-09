John Wayne Gacy, le tueur clown, de nez à nez rouge

Si vous avez pu profiter des salles obscures ces temps ci, il est impossible d’être passé à côté de « ça » le succès du box-office du clown tueur adapté de l’œuvre de Stephen King, publiée il y a 31 ans maintenant. Que vous soyez effrayés ou non à l’idée de vous retrouver nez à nez rouge, si on parlait aujourd’hui de John Wayne Gacy ? Le nom vous dit quelque chose ? Normal il s’agit d’un des plus célèbres tueurs en série de l’histoire américaine, surnommé le clown tueur.

Père violent et alcoolique, enfant en surpoids, régulièrement humilié. Le petit John Wayne Gacy a vécu l’enfer avant même de devenir un jeune adulte. Pendant son adolescence il travaille dans un salon funéraire, de là, va naître sa fascination pour les cadavres. Il finira par être viré pour nécrophilie. Puis il vit une phase plutôt classique, diplôme, job, et même mariage, enfants, le package total.

Mais ses démons et vices ne sont pas loin. Il est accusé de tentative de viol et finit par être condamné à 10 ans de prison pour sodomie. Il criera si fort à son innocence que 18 mois après il sort de prison et est mis en libération conditionnelle.

Sa vie change du tout au tout, sa femme le quitte, et son père meurt. Il se remarie,( ses penchants homosexuels finiront par briser ce second mariage) crée une entreprise et va finir par…agresser ses employés. Toujours sur cet équilibre fragile et cette double personnalité il créé alors le personnage de « Pogo le clown » pour amuser les enfants malades à l’hôpital, un vrai altruiste, détruit comme quelque de généreux par la plupart des gens.

La double personnalité de John Wayne Gacy

Ses employés meurent les uns après les autres, il finit donc par être inquiété par la police. 33 hommes sont découverts en 1978. En réalité son premier meurtre date de 6 ans auparavant en recrutant ses victimes par des petits boulots. Son mode opérateur consistait à les torturer, et à les violer avant de les tuer et de se débarrasser des corps.

Son image de clown l’a suit en prison où il dessine toutes sortes d’œuvres diverses de portraits de clowns qui vont être exposées. Il a même un agent artistique qui n’est autre …qu’un entrepreneur de pompes funèbres, oui je sais, la réalité dépasse la fiction. Quiconque voulait son portrait en clown tueur pouvait ainsi passer par Rick Staton son agent.

Condamné à la peine capitale il sera exécuté en 1994 par injection létale dans l’Illinois.

Cet été encore, l’on a découvert une autre victime du tueur clown, 41 ans après les faits un appel aux familles dont un proche a disparu pendant ces années là, a été lancé. Il est donc probable que John Wayne Gacy ait fait d’autres victimes.

Un petit documentaire pour colorer votre week-end et qui retrace la vie du tueur clown, John Wayne Gacy

Et pour les fans de Stephen King, il y a toujours « ça » , le clown maléfique, la bande des ratés et tout un tas de phobies à régler dans les salles obscures.