Johnny Hallyday, une légende de la chanson française disparaît

Læticia Hallyday a annoncé à 2h44 la mort dans sa maison de Marnes-la-Coquette du chanteur, Johnny Hallyday, âgé de 74 ans le 6 décembre 2017. Il laisse derrière lui une carrière monumentale et de nombreux fans orphelins.

Jean-Philippe Léo Smet, né le 15 juin 1943, à Paris. Né de père belge et de mère française, Johnny Hallyday opte pour la nationalité française, le 15 juin 1961, à l’âge de 18 ans.

La superstar de la variété et du rock français vient de s’éteindre à 74 ans.

Il avait révélé au printemps dernier être atteint d’un cancer du poumon, qui l’a finalement emporté. Depuis quelques semaines, son état de santé donnait des signes alarmants de dégradation.

Une carrière exceptionnelle pour Johnny Hallyday

Depuis ses débuts, il a effectué 183 tournées et a attiré plus de 28 millions de spectateurs. Il a enregistré plus de 1 000 titres, composé une centaine de chansons et vendu 110 millions de disques. Sa carrière est récompensée par 40 disques d’or, 22 de platine, 5 de diamant et 10 Victoires de la musique, pour une discographie officielle qui compte 50 albums studio et 29 albums live. Depuis 2014, il est un des membres du trio Les Vieilles Canailles avec Jacques Dutronc et Eddy Mitchell.

Nous présentons nos sincères condoléances à Sylvie Vartan, Élisabeth Étienne, Nathalie Baye, Adeline Blondieau, Læticia Boudou les femmes qui ont partagé sa vie, à ses enfants, Laura et David, Jade et Joy et à ses nombreux fans.

La date des obsèques de Johnny Hallyday, cérémonie et enterrement n’est pas encore fixée