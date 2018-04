Kalain, la madeleine de Proust du souvenir pour nos défunts

« Mais quand d’un passé ancien rien ne subsiste, seules plus frêles, mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps ». Marcel Proust, « Du côté de chez Swann ». Grâce aux recherches de l’université du Havre et à d’idée de Katia Apalategui, il est possible de mettre dans un flacon l’odeur d’un ami ou d’un parent décédé.

Kalain, la madeleine de Proust appliquée au deuil

Est qualifié de madeleine de Proust tout phénomène déclencheur d’une impression de réminiscence. Ce peut être un élément de la vie quotidienne, un objet ou un geste par exemple, qui ne manque pas de faire revenir un souvenir à la mémoire de quelqu’un, comme le fait une madeleine à celle du narrateur d’À la recherche du temps perdu dans Du côté de chez Swann, le premier tome du roman de Marcel Proust.

Katia, la conceptrice et Florian, son fils et créateur de kalain, deviennent des créateurs de liens olfactifs, ils peuvent vous aider à perpétuer ce souvenir et combler une absence en retranscrivant fidèlement l’odeur de votre être cher.

L’agence régionale d’innovation de Haute-Normandie, a assuré la mise en relation avec l’unité de chimie organique et macromoléculaire (Urcom) de l’université du Havre… qui réussit, à mettre au point une technique pour reproduire l’odeur humaine à partir d’un vêtement. « On prend le vêtement de la personne, on extrait l’odeur, ce qui représente plus d’une cinquantaine de molécules, et on la reconstitue sous forme d’un parfum, dans de l’alcool au bout de quatre jours. » explique Géraldine Savary, maître de conférences.

« Nous proposerons aux familles, par l’intermédiaire des pompes funèbres, un coffret contenant un petit flacon avec l’odeur du défunt qui aura été prélevée sur un tissu ou un vêtement qu’elles nous auront fourni », précise Katia Apalategui. Mais le parfum « unique » peut être vendu sur internet, aux alentours de 560 euros. Véritable « réconfort olfactif », il viendra s’ajouter aux photos, vidéos et autres souvenirs de la personne disparue, estime Katia.

Cette odeur si personnelle fait revivre une partie de l’être absent, c’est la transmission d’affects. L’odeur est une vraie présence, c’est une charge émotionnelle puissante. Elle a le pouvoir très fort d’évoquer les souvenirs les plus profonds.

