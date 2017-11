Katia, agent d’état civil, en visite au Salon Funéraire

Katia agent d’état civil est l’une de nos plus fidèle lectrice. Venue en visite avec deux amies récemment diplômée ( conseillère funéraire ) elle souhaitait se tenir informée des évolutions de la profession.

Présentez vous et présentez votre entreprise (un peu de pub !) ou votre secteur d’activité.

Katia : Auparavant, agent de l’état civil dans une commune de 17500 habitants, j’avais en charge tout le domaine funéraire, de A à Z et en ayant plusieurs casquettes (terrain : habilitation funéraire pour procéder aux dépôts/retraits d’urne et du lieu de dispersion des monuments municipaux, présence pour toutes les opérations funéraires, un peu d’entretien des espaces verts ; financier : régisseur principal ; administratif et informatique : gestion des actes de concession, instruction des demandes d’opérations funéraires, gestion des personnes dépourvues de ressources suffisantes dont j’ai pu aller parfois accompagner les PF pour aller chercher les corps à l’IML, photographies des + de 5000 sépultures pour enregistrement dans la base de données du logiciel et enregistrement dans le logiciel de toutes les infos contenues dans les anciennes fiches cimetière, etc… )

Puis mutation en août dernier pour une commune nettement plus grande où je postule déjà pour travailler dans les cimetières

-> Quand êtes vous venus au Salon Funéraire ?

Katia : Le vendredi.

-> Était-ce la première fois ou êtes vous un visiteur régulier ?

Katia : Ma deuxième visite.

-> Êtes-vous venus seul, en famille ou entre collègues ?

Katia : Avec des amies qui viennent d’obtenir leur diplôme de conseillère funéraire.

-> L’objectif de cette venue était informelle ou pour faire des achats ?

Katia : Plutôt informelle mais… quelques petits achats, on va dire… 3 cercueils !

Achetés le stand de Amegapub.

-> Avec 230 exposants, avez vous eu le temps de voir tout le monde ?

Katia : tout à fait mais l’essentiel.

-> Quelles sont selon-vous les stands sur lesquels il fallait absolument s’arrêter et pourquoi ?

Katia : FUNÉRAIRE INFO, bien sûr !!! Pour saluer toute l’équipe. Mais je n’ai pas vu Éric… Parti jouer au cameraman

Funérarts, pour ses produits innovants et… pour Guillaume BAILLY et ses livres ! À ne manquer sous aucun prétexte.

-> Y-a-t-il selon vous des produits ou services innovants qui ont émergés de ce Salon Funéraire ?

Katia : Beaucoup d’interrogations autour du sac de mélange charbon/argile (dont j’ai oublié le nom) à poser sur le ventre du défunt pour qu’il soit présentable à la famille pendant 5 jours. Zéro décomposition, zéro odeur, zéro écoulement donc, zéro fuite et un teint… » frais « .

-> Pour vous le salon funéraire c’est l’occasion de ?

Katia : D’être au minima informée des services et produits qui ne sont pas du ressort direct de mon service.

-> Au delà des stands avez vous rencontrés d’autres professionnels au salon ?

Katia : Oui

-> Avez vous pris des photos ? Envoyez les nous !

Katia : Elles sont présentes sur la page.