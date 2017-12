L’Hommage national : de Simone Veil à Jean d’Ormesson

Cette année est marquée par des disparitions impactantes pour la culture française dans toute son entité. Un hommage national a été rendu à Simone Veil cet été, un autre est prévu demain pour Jean d’Ormesson. Deux figures de la France à qui le Chef de l’État a choisi de rendre hommage. Comment se déroule une cérémonie d’hommage national ? Et qui y a le droit ?

L’hommage National le marqueur du temps

Jean d’Ormesson a fait du temps un de ses trois thèmes de prédilections – avec celui de l’amour et de Dieu -. L’hommage national permet d’ancrer le souvenir d’une personne et de lui rendre hommage aux yeux de la Nation toute entière. L’hommage national est une décision du président de la République, inscrite au Journal officiel de la République française. La cérémonie se déroule en règle générale dans la cour d’honneur des Invalides. Pourquoi ? car vous le savez, l’Hôtel des Invalides à été construit à la demande de Louis XIV, pour y abriter les invalides des armées. D’ailleurs c’est toujours le cas. Car en effet, à l’origine l’Hommage National est réservé aux militaires. Le dernier en date est l’hommage, le au parachutiste polynésien Albéric Riveta, mort au Mali le 17 juin.

En novembre 2015 c’est la première fois qu’un chef de l’Etat décide de rendre un hommage national à des victimes civiles. ( hors personnalités j’entends ). C’est une distinction hors du commun.

Comment se déroule une cérémonie d’hommage national ?

Qu’elle se déroule aux Invalides, comme pour Jean d’Ormesson le vendredi 8 décembre ou comme pour Aimé Césaire au Panthéon en 2011 ( trois ans après le décès de ce grand homme politique et poète martiniquais ) elle est très codifiée. Le cercueil du défunt est recouvert du drapeau national. D’un côté de cette cour sont alignés, au garde-à-vous, des détachements des trois armées et la musique. La cérémonie, est présidée par le président de la République, comprend traditionnellement les phases suivantes :

les honneurs militaires

honneurs militaires la revue des troupes par le président de la République

revue des troupes par le président de la République l’arrivée du cercueil recouvert du drapeau national,

drapeau national, une prise de parole de proches

l’éloge funèbre prononcé par le chef d’État,

prononcé par le chef d’État, les honneurs funèbres militaires,

le départ du cercueil et les honneurs aux drapeau.

Jean d’Ormesson et Simone Veil, au croisement de l’Histoire

S’il y a bien un point commun entre ces deux figures illustres c’est leur ténacité pour les causes justes. Debout face à leurs détracteurs ils ont fait changer les choses avec détermination et sourire. C’est le cas de Simone Veil et de l’avortement – entre autre – et de Jean d’Ormesson lorsqu’il fait entrer en 1979 la première femme de l’Histoire à l’Académie ni » par amitié, ni par féminisme, mais par admiration » comme il le dira naturellement ,Marguerite Yourcenar: « L’Académie, c’était très simple, ne voulait pas femme. Le règlement était muet, n’interdisait pas les femmes, mais il y avait plus dur et plus fort que le règlement, c’était la tradition. En trois cent cinquante ans, on n’avait élu ni Madame de la Fayette, ni Madame du Deffand, ni George Sand, ni Colette et l’Académie ne voulait absolument pas de femme. J’ai imposé Marguerite Yourcenar. »

« On vous aime Madame ».

En 2010 il accueille sous la Coupole des Immortels Simone Veil et lui déclare ainsi son amour ainsi que celui de tous les français en lui parlant de Racine, en lui parlant de Phèdre, en lui parlant d’amour : « C’est une joie, Madame, et un honneur de vous accueillir dans cette vieille maison où vous allez occuper le treizième fauteuil qui fut celui de Racine. […] peut-être le plus grand de tous dès qu’il s’agit de la passion – et surtout de la passion malheureuse. Je suis chargé ici de vous expliquer en trois-quarts d’heure, Madame, pourquoi nous sommes heureux et fiers de vous voir lui succéder.»

-> Retrouvez le discours en intégralité ici.

Il y a ceux qui pleurent Johnny Hallyday, il y a ceux qui sont touchés par les deux décès, ceux que rien impactent. Et il y a moi, amoureuse de la mélodie des mots, remercie l’Immortel pour avoir su nous transmettre cet amour de la langue. Il avait cette faculté à nous captiver par l’essence même de ses mots. À force d’écrire sur le temps peut-être avait-il trouvé la formule magique et distillait-il à chaque intervention et à chaque page une forme éternelle de bonheur. En tout cas je me plais à le croire, et transforme le stigmate de sa disparition en écrin à l’intérieur duquel il nous offre toute sa sagesse. Et à nous de vous dire : On vous aime Monsieur.

Jean d’Ormesson, le célèbre académicien, mort dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 décembre, serait honoré lors d’un hommage national, présidé par Emmanuel Macron. La cérémonie aura lieu ce vendredi 8, dans la cour des Invalides dans la matinée.