La beauté du silence dans les plus belles églises du monde

Alors ça n’est pas parce que je suis athée, que je ne sais pas reconnaître la beauté d’un édifice religieux. Si j’ai eu la chance de voir, d’entrer et de grimper au sommet de l’église d’ Hallgrímskirkja en Islande, je vous emmène voir d’autres églises tout aussi somptueuses qui donnent -presque- envie de se confesser.

1 – L’église l’Hallgrímskirkja en Islande

Sur la colline Skólavörduholt se dresse une cathédrale dont la forme est inspirée par les orgues basaltiques. Il aura fallu 38 années pour concrétiser ce projet de 74,5 m de haut. Immaculée -contrairement à d’autres églises d’Islande complètement noire et tout aussi magnifique- sa blancheur se découpe parfaitement dans le paysage glacé de la capitale la plus septentrionale au monde, Reyjkavik. Sobre, pure, c’est tout ce qui me vient à l’esprit lorsqu’on entre dans la douceur de la nef. A l’intérieur vous trouverez également un orgue imposante qui pèse 25 tonnes, et possède 5 275 tuyaux ! Pourquoi je l’aime tant ? Parce qu’elle a l’image de l’Islande brute et douce à la fois, et lorsqu’on arrive en haut, on peut accéder à un panorama sur la baie… et les toits colorés de Reykjavik qui nous offre un des plus beaux paysages d’Islande.

2- La cathédrale Saint Basile de Moscou

Toujours dans le froid, mais haut en couleurs, la cathédrale Saint Basile de Moscou est un édifice religieux incontournable. Si ce nom ne vous dit rien c’est pa

rce que vous la connaissez sans doute sous le nom de cathédrale Basile-le-bienheureux. Là encore pas de surprise, le monument se trouve sur la place rouge à Moscou et date de 1555. Les couleurs font la part belle à cet édifice qui est en réalité constitué de neuf églises disposés sur un socle.

3- La CHAPELLE THORNCROWN, Arkansas, Etats-Unis

Faite de matériaux bruts (pierre et bois locaux) et de plus de 500 m2 de verre (425 fenêtres), la Thorncrown chapel est dédiée à la Sainte Couronne, thorncrown voulant dire « couronne d’épines ». Cette chapelle en plein milieu des bois est absoument splendide. Une ode à la nature qui attire une foule de visiteurs, des plus croyants au plus athée. Avec ses fenêtres elle offre une lumière traversante qui malgré sa taille, la fait totalement se confondre dans son environnement. Un land art façon édifice religieux.

D’autres églises aussi belles à l’intérieur à l’extérieur existent je n’ai retenu que (mes) trois préférées. Retrouvez d’autres photos dans la galerie ci-après.