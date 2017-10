La décimation, ou le châtiment de terreur de l’armée romaine

Après Vikings, j’ai profité d’un épisode maladif pour refaire toute ma culture de Spartacus. Oui j’avoue j’ai un penchant pour les trucs sanglants. Bref, fascinée par l’ère Romaine, je me suis arrêtée un temps sur la décimation. Vous savez ce châtiment de l’armée romaine. On fait le point aujourd’hui sur ces petits cailloux.

La décimation est donc ce châtiment de l’armée romaine réservée aux soldats après une mutinerie ou une désertion. L’idée ? Exécuter un soldat coupable sur dix. Décimation-decimare-decem-dix. Voilà voilà, de rien pour ceux qui comme moi ont des cauchemars de leur cours de latin. Pour arriver à la décimation, il fallait y aller quand même, l’armée Romaine, la plus tactique de toute l’histoire des légions était très organisée et en cas de défaite d’autres châtiments étaient appliqués : la rétrogradation, le congé, la flagellation jusqu’à la décimation qui contrairement aux autres châtiments était une punition collective et non individuelle.

Bon mes petits cailloux disais-je, ça à l’air bien sympa ça, mais comment ça marche ? En cas de manquement grave, désertion par exemple, la sentence de la décimation était appliquée. Chaque soldat, chaque légionnaire, était divisé en groupes de dix. Chaque soldat tirait au sort un papier, dans Spartacus, j’aime bien ce sont de jolis petits cailloux, dont 5 sont peints en blanc et annonce « la promesse de mort » comme dirait Tibérius, ( je vous ferai prochainement un article sur Spartacus, historiquement, ça vaut le détour), passons. Ceux reconnus coupables par les papiers malchanceux, devaient être exécutés par les neufs autres. Sympa l’esprit d’équipe ! Mais bon c’était l’objectif, créer la terreur et la crainte de leur chef car n’importe qui pouvait faire partie de la décimation, et donc n’importe qui pouvait être appelé vers l’au-delà.

Ceux qui avaient échappé à leur sort funeste, n’étaient pas très bien lotis pendant un temps. Ils étaient contraints de dormir hors du camp, souvent avec les esclaves, et de se nourrir d’orge à la place du blé.

Les premières traces de décimation datent de 471 avant J-C, et elle fut utilisée par Marcus Lucius Crassus lors de sa guerre contre Spartacus. Elle fut interdite vers l’an 60 par l’empereur byzantin Maurice Ier, qui considérait que les soldats étaient trop affaiblis moralement en voyant les leurs mis à mort par leurs propres mains.