La décorporation ou voyage astral : lorsque l’âme sort d’un corps

La décorporation ou voyage astral est un phénomène métaphysique où l’âme « sort d’un corps ».

De nombreux témoignages sont rapportés venant de personnes ayant vécu une EMI ( Expérience de Mort Imminente).

Ces témoignages racontent la vision complète de sa propre vie spirituelle où l’on se détache de sa propre enveloppe et substance physique. Cette vie regroupe plusieurs émotions et sentiments, une manière de toucher et d’atteindre l’abstrait dans le réel.

La décorporation au point de vue physique est due à une forte désactivation du cortex visuel et à l’activation sur l’hémisphère gauche du cerveau. Tout ceci est lié à l’imagerie kinesthésique. C’est grâce à cette partie que l’on peut interagir avec le monde extérieur. Ce n’est donc pas un voyage astral, ni un voyage paranormal comme les grands mythes le veulent, si on réfléchit et analyse bien : la décorporation a une explication bien scientifique, c’est ni plus, ni moins qu’un trouble neurologique.

La décorporation, le tunnel, la lumière..

De nombreux témoignages sont similaires dans leurs « Voyage » de l’âme. La projection à vive allure de son être dans un tunnel sombre, puis, viens cette lumière étincelante, éblouissante, aucunement semblable aux autres lumières qu’on puisse connaître. Cette lueur qui nous attire vers une sorte de « sortie », d’où l’on ne peut pas reculer, puis vient un immense espace vert, un champs rempli de fleurs, de couleurs, un immense jardin paisible. On pourrait associer ce voyage final à une entrée au « paradis », le paradis, conception de la religion.

La décorporation involontaire :

La décorporation involontaire est comme j’ai pu le citer, la plupart du temps due à une EMI, et certains médiums aussi ont pu subir une décorporation qui a provoqué des flashs , des « possessions » qui se produisent quand ils rentrent en contact avec des défunts.

La décorporation volontaire:

La décorporation volontaire est plus centrée sur le domaine de la méditation. Elle repose sur des principes tels qu’un pouvoir de concentration, une connaissance de son corps, une maîtrise de son esprit, ce qui entraîne une séparation de l’âme avec son enveloppe corporelle, de sa substance, afin de pouvoir interagir avec son esprit. Mais attention, la décorporation n’a aucun pouvoir de guérison physique, mais permet de se recentrer sur son être « intérieur », sur sa psychologie, afin d’être plus ouvert sur des choses positives.

La décorporation dans la religion:

Dans la religion l »Ascension » est perçue par les chercheurs comme un phénomène de décorporation. S’il existe des témoignages, on pense qu’il aurait pu exister des cas produits il y a des siècles. Certaines peintures bibliques peuvent en témoigner, on retrouve également des récits qui rapportent des phénomènes de décorporation dans des textes sacrés tel que le karma pour les hindouistes, la réincarnation ou encore les phénomènes paranormaux. Si la religion bouddhiste reste ouverte sur les sujets astraux, l’église catholique, elle, en revanche, reste très méfiante face à ce phénomène car ces expériences sont en totale opposition avec la religion. Elle l’explique en disant que la « résurrection dépasse notre imagination et notre entendement, qui n’est accessible que dans la foi » .