La Jaguar PILATO XF Aurora, le raffinement et l’élégance à vos portes

Ce qu’il y a de bien lorsque nous venons vous parler des limousines PILATO, c’est que je sais déjà que je vais vous offrir des étoiles plein les yeux. Que vous ayez voyagé cet été ou non, installez-vous confortablement, Olivier Defrancq nous emmène avec lui et nous fait découvrir en exclusivité la Jaguar PILATO XF Aurora.

Et si Olivier ne chôme pas, c’est que les entrepreneurs réclament la qualité PILATO, la liste des partenaires est venue s’étoffer cet été, faisant d’eux « les heureux possesseurs de corbillards PILATO ».

La carte postale d’Olivier Defrancq

Un petit tour qui sent bon la lavande où le groupe « partenaire Aix Funéraire change de couleur. » Et c’est le cœur chantant qu’Anthony Pueyo nous expose son modèle.

1000 km plus haut direction le Nord, où une autre société pleine de couleur attendait la visite du commercial préféré des pompes funèbres : FunérArts. Cristelle David, mais aussi Charly Hennard des pompes funèbres éponymes ont eu la chance de découvrir ce qui fait tout le charme des limousines PILATO. J’avoue que moi, au soleil à ce moment là, je suis -presque- jalouse.

C’est donc tout naturellement que Charly Hennard équipe sa pompe funèbre d’un nouveau corbillard acquis chez son partenaire PILATO pour la fin novembre. Une exclusivité sur le Valenciennois. Lorsque l’élégance italienne s’invite dans le Nord, cela donne un véhicule de prestige à disposition des familles.

Moi j’aime les belles histoires et ça tombe bien car j’en ai une jolie à vous faire partager, une de celle que vous pourrez même raconter à vos enfants avant de dormir (bah oui histoire de susciter de manière totalement subliminale des vocations). Si je vous dis « étoiles à trois branches vous me répondez ? » Mercedes-Benz…évidemment.

» En attendant les étoiles …

Tous avec le regard en l’air, scrutant le ciel nocturne pour exprimer son désir. Comme chaque été, le phénomène des étoiles qui tombent est renouvelé. En fait, ce ne sont pas des étoiles… mais des météorites, fragments de roche et de poussières dégagées par la comète Swift-Tuttle ! Lorsque la Terre recoupe l’orbite de la comète, elle rencontre la traînée de poussière laissée par son passage. On les appelles Perséides parce qu’ils semblent venir d’un point du ciel dans la constellation de Persée et peut être observé de fin juillet à fin août, mais traditionnellement le point culminant coïncide avec la nuit du 10 août : c’est pourquoi, à cause de la tradition, ils ont été identifiés avec les larmes de Saint-Laurent de Rome, le martyre brûlé et célébré à cette date. Selon une croyance encore répandue, un désir exprimé au moment où une étoile tombe dans le ciel, celui-ci sera exaucé dans les plus brefs délais…

Ce spectacle a toujours fasciné l’homme, et nous nous sommes inspirés par le spectacle des étoiles qui tombent pour tracer les étapes principales d’une autre « star », l’étoile à trois branches de Mercedes-Benz qui a contribué aux succès mondial des corbillards PILATO ! Alors avec un regard orienté vers le ciel, en attendant la nouvelle classe E W213 …………. «



Et parmi cette magnifique gamme vous trouverez le nouveau corbillard Mercedes E Class qui porte le nom d’une constellation, la plus connue : Orion. (chasse en latin)

» La constellation d’ Orion l’une des plus faciles à reconnaître et à observer, contient un grand nombre d’étoiles brillantes.

La constellation se compose d’environ 130 étoiles visibles à l’oeil nu et identifiables par l’alignement des trois étoiles qui forment la ceinture d’Orion, encadrée par un rectangle de quatre étoiles les plus brillantes ; les trois étoiles de la ceinture sont appelées de différentes manières, selon la tradition: les Trois Rois (selon une tradition paysanne de l’Italie du centre-nord), le râteau, les trois marchands, les bâtons. Orion est située à côté de la rivière Eridan avec ses deux chiens de chasse qui combattent le Taureau. Même une autre proie, le lièvre, est proche.

Les Égyptiens considéraient ces étoiles comme un hommage au Dieu des morts et des enfers, Osiris. Orion est à tous égards le défi lancé au nouveau deux places Mercedes-Benz E class, né pour conquérir l’ensemble du marché mondial. Orion a commencé la chasse !! «

La Jaguar Pilato XF Aurora

Et attention maintenant vous allez en avoir plein les yeux, Oliver nous présente la toute nouvelle Jaguar XF Aurora. Sa particularité ? Ses quatre roues motrices qui offrent des performances exceptionnelles. Son adaptabilité en toutes saisons fait de la nouvelle Jaguar votre alliée. Tout comme le GrandAurora »Quatre Places » le modèle compact de l’Aurora entre dans la lignée de ces véhicules à la finesse au raffinement et à l’élégance de Jaguar.

Dynamique et pratique, le modèle est plus court et offre une expérience de conduite inégalable. Ce tout nouveau modèle a été livré pour la première fois en France aux Pompes Funèbres Fernandez à Marguerittes dans le Languedoc-Roussillon.

Je vous laisse plutôt admirer. Si Olivier est sans cesse sur la route c’est pour mieux vous servir et contrairement à l’Ankou, pas de panique, si vous voyez un véhicule PILATO arriver, ne craignez rien, l’élégance est à vos portes.

Vous retrouverez Olivier Defrancq au Salon du Funéraire de Paris, Le Bourget du 23 au 25 novembre prochain au stand D85, comment ça vous n’avez pas encore votre badge ? Allez hop, c’est par ici. N’oubliez pas non plus de suivre l’évènement sur notre page Facebook.