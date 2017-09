Revue de presse du funéraire du lundi 11 septembre 2017

Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du vendredi 8 septembre 2017. Revivez l’actualité sur Funéraire-info.

Le bilan n’est toujours pas définitif. Quatre jours après le passage de l’ouragan Irma, Saint-Barthélémy et Saint-Martin pansent leurs plaies alors que les deux îles ont été fortement détruites. Des dégâts que pourront constater Emmanuel Macron dès mardi 12 septembre. À l’heure actuelle, « nous sommes à 11 ou 12 décès, mais on va être prudent« .

Le parquet de Paris a classé sans suite l’enquête qui avait été ouverte en novembre dernier, après le décès de trois patients, traités en chimiothérapie au CHU de Nantes…

A la Une de la presse afghane, la mort de l’historienne et archéologue américaine Nancy Hatch Dupree, spécialiste de l’Afghanistan, auteur de nombreux ouvrages sur le pays. Elle s’est éteinte à l’âge de 90 ans dans la nuit de samedi à dimanche 10 septembre à Kaboul, la capitale afghane, où les autorités saluent la mémoire de celle qui était surnommée la «grand-mère» de l’Afghanistan

À 69 ans, Len Wein a rendu son dernier souffle dimanche 10 septembre. Très influent dans le milieu de la bande-dessinée, c’est à lui notamment que l’on doit le personnage de Wolverine, devenu emblématique de l’univers X-Men.

Il est mort à cause d’un hamburger : le 30 août à Lyon, un SDF de 52 ans serait mort après avoir reçu un coup dans l’abdomen, suite au vol d’un hamburger sur la terrasse d’un fast-food de la ville.

Le corps sans vie d’un octogénaire a été retrouvé samedi dans le cimetière de Saint-Ferréol-Trente-Pas (Drôme). La victime a semble-t-il fait un malaise et est tombé la tête dans un bac à eau. L’autopsie pratiquée dimanche a confirmé la mort par noyade.

Seize ans plus tard, la peur d’un nouveau 11 septembre 2001 demeure, l’attentat le plus sanglant jamais commis aux Etats9Unis avec près de 3.000 personnes disparues dans l’éffondrement des tours du World Trade Center.

