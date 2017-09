La revue de presse du funéraire du mercredi 20 septembre 2017

Des passants ont remarqué un liquide rouge qui coulait derrière une entreprise funéraire en Louisiane. Une fuite de sang, mélangé à du liquide d’embaumement, en était à l’origine.

Hommage à Yanis – Funéraire Info

Début 2017 commençait comme toutes les autres années, des résolutions avortées une fois le taux d’alcoolémie à la baisse ainsi que par des paroles remplies d’espoir et des peines à n’en plus finir. Au milieu de ce brouhaha d’émotions contraires, il y a eu au mois de février le décès de Yanis, 5 ans. Le jeune garçon avait été battu et contraint de courir, la nuit, sur une longue distance à cause d’un pipi au lit et est mort d’un violent coup à la tête. Une atrocité qui a suscité un élan de solidarité local et national.