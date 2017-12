la Sarco Capsule, euthanasie et suicide en 3D

Le Dr Philip Nitschke se considère comme le Elon Musk du suicide assisté – et sa dernière invention mortel, la Sarco, est sa Tesla.

Newsweek a interviewé le docteur de 70 ans immédiatement après que l’état de Victoria en Australie, son pays d’origine, a voté cette semaine un loi pour légaliser l’euthanasie.

Jeune diplômé de l’école de médecine, Nitschke s’est trouvé attiré par le monde de l’euthanasie et par le travail du Dr Jack Kevorkian, le plus célèbre promoteur de l’euthanasie aux États-Unis.

En 1997, il a fondé Exit International, un organisme sans but lucratif qui milite pour la légalisation de l’euthanasie. En 2006, il a publié le Peaceful Pill Handbook , qui enseigne les moyens efficaces de se suicider.

Il a créé sa version d’un «exit bag», qui agit comme un masque de respiration, avec du monoxyde de carbone remplaçant l’oxygène. Sa dernière invention, la Sarco capsule, est la réponse à des problèmes esthétiques. La machine est élégante, souligne Nitschke, luxueuse. Le produit fini ressemble à un vaisseau spatial digne de Star Trek. Elle se compose d’une base qui contient des bidons d’azote liquide et un compartiment amovible, qui peut être utilisé comme un cercueil. L’ensemble sera open-source et pourrait théoriquement être imprimé en 3-D partout dans le monde.

La Sarco Capsule, euthanasie et suicide

Voici comment cela fonctionne: L’utilisateur potentiel remplit un sondage en ligne qui évalue sa santé mentale, et s’il passe le test, ils reçoit un code d’accès qui fonctionne pendant 24 heures. Après la saisie du code et une confirmation supplémentaire, la capsule Sarco se remplira d’azote liquide pour ramener le niveau d’oxygène à environ 5%. En une minute, l’utilisateur s’évanouit, et quelques minutes plus tard, la mort arrive.

Nitschke promet que la mort est relativement indolore…

C’est le «droit d’un adulte rationnel d’avoir une mort paisible», a-t-il déclaré, ajoutant que «toute personne âgée de plus de 70 ans devrait pouvoir mourir».

Source : Newsweek