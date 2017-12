La thanatopraxie est trop sérieuse pour être confiée aux thanatopracteurs

Une société portugaise propose un produit à base de charbon et de l’argile qui se veut une alternative à la thanatopraxie. Dommage que cela ressembles plus à de la poudre de perlimpinpin qu’à une solution miracle : elle aurait eu le mérite de rabattre le caquet trop ouvert des thanatopracteurs.

Thanatopracteur polyvalent

Vous pensez que les thanatopracteurs sont de paisibles spécialistes du funéraire ? Erreur, grave erreur. Les thanatopracteurs sont des génies, des experts en tout. Du moins, c’est ce qu’ils sous-entendent, et à les en croire, s’ils ne sont pas maîtres du monde, c’est qu’ils sont trop occupés à faire tout le travail que nous, les incompétents, sommes incapables de faire.

Parce que, si on les écoutes, les thanatopracteurs peuvent apprendre la médecine aux médecins et le journalisme aux journalistes. Sans doute après avoir lu ce papier, ils voudront aussi m’expliquer la vie, mais je n’écoutais déjà pas mes professeurs à l’école, je ne vais pas commencer maintenant.

Docteur La Mort

Parce que la lubie des thanatopracteurs, c’est d’êtres placés sous l’autorité du Ministère de la Santé, pour sortir du secteur funéraire et, enfin, « ne plus avoir affaire aux pompes funèbres » ces « escrocs qui se font du fric sur le dos des familles ». Je cite.

Des éminents professeurs de la médecins, les thanatopracteurs en ont l’arrogance, du mois supposée. En revanche, ils n’ont pas le savoir et la parfaite connaissance de leur métier qu’ont leurs « homologues » médecins du leur.

Historiquement, déjà. Peut on dire que, sans les pompes funèbres, la thanatopraxie ne serait rien ? Oui, on peut même aller plus loin et expliquer que, sans les pompes funèbres, la thanatopraxie n’existerait même pas. On passera sur l’histoire de la thanatopraxie moderne, de Frédéric Ruysch à Jean-Nicolas Gannal, et sur l’explosion de la thanatopraxie aux Etats-Unis grâce à (ou à cause de) la guerre de Sécession, qui, tous, ont été créés pour répondre à des problématiques posées par la mort. Pas par la médecine, mais par la mort, et souvent le besoin de rapatrier les corps pour pourvoir aux obsèques.

Par la suite, ce sont les assistants et conseillers funéraires qui, inlassablement, ont proposé les soins de conservation aux familles, permettant à votre métier d’exister. N’oublions pas que les thanatopracteurs, avant la mise en place de l’examen national, étaient des porteurs qui avaient appris sur le tas. Et qui ont eu d’office le diplôme quand il a été instauré.

Quand les thanatopracteurs insultent les pompes funèbres

Ensuite, l’air de rien, les thanatopracteurs sont en train de cracher dans la soupe, mordre la main qui les nourrit, et insulter copieusement leurs collègues des pompes funèbres. Lisez leurs post : ils sont juste en train d’expliquer, à longueur de journée, qu’ils sont trop bien pour être assimilés à de vulgaires croque morts.

Trop bien, donc, pour les conseillers funéraires qui décrochent leu téléphone pour leur donner du travail. Trop bien pour le directeur d’agence qui leur fait leur chèque de salaire. Trop bien pour leurs collègues porteurs qui les aident à disposer les corps dans les salons, et se retrouvent souvent en première ligne face aux familles quand le soin n’a pas tenu et que le thanato est injoignable.

Trop bien pour les thanatopracteurs qui font leur travail consciencieusement sans rien demander à personne. Trop bien aussi pour vos collègues thanatopracteurs salariés de pompes funèbres, qui font aussi office de conseiller funéraire, de Maître de Cérémonie, de porteurs, bref, qui partagent le quotidien de la pompe funèbres parce qu’ils SONT la pompe funèbre au même titre que n’importe quel autre salarié. Vous faites quoi d’eux ? Les fusiller pour trahison ?

Vous ne voulez plus faire partie du secteur funéraire ? On n’est pas assez bien pour vous ? D’accord. Alors, que les pompes funèbres cessent de vous appeler. Plus de boulot, plus de chèque de la part des pompes funèbres. Aucun acrimonie là dedans, au contraire, c’est juste de la bienveillance : nous ne voudrions pas vous obliger à accepter de l’argent sale, puisque c’est ainsi que vous le voyez.

Pour nourrir vos familles, vous pourrez toujours vous rabattre sur l’hôpital. Non, pas la thanatopraxie à l’hôpital, bien entendu : la plupart, ça ne les intéresse pas, ils considèrent que c’est le travail des pompes funèbres, et de toute façon, le budget se réduit, c’est général. Pourquoi embaucher un thanato quand les infirmières et aides-soignantes sont en sous-effectif, faute de crédit ?

Mais il n’empêche, la propreté est essentielle. Alors, peut être, avec votre expérience et vos qualifications, vous laissera-t-on passer la serpillière dans les couloirs du CHU.

Et profs de journalisme

Ensuite, l’hallali a été sonné contre Sarah, l’autre jour, qui a eu le malheur d’écrire un article sur une société portugaise qui propose un sac biodégradable à base d’argile et de charbon pour freiner la décomposition.

Un modèle de journalisme : elle s’est rendue sur leur stand, a vu le produit, recueilli leurs propos, les a retranscrits avec ce qu’il fallait de neutralité et une pointe de réserve, pour contrebalancer le discours commercial qui lui avait été livré, et, au final, un papier qu’on peut résumer par « On l’a vu au salon. Voilà à quoi ça ressemble, voilà ce qu’ils prétendent, voilà de quoi remettre en doute leurs propos, faites vous votre opinion. »

Mais non, elle avait OSÉ parler de thanatopraxie, et surtout, d’un procédé qui pourrait concurrencer votre métier, sans être thanato elle-même. Rholala, vous vous rendez compte ?

Je ne voudrais pas vous inquiéter, mais… Les chroniqueurs judiciaires, dans votre journal, ils n’ont jamais tué personne ! Les journalistes sportifs n’ont jamais été champions du monde, pour la plupart d’entre eux, dans aucune catégorie ! Les journalistes qui analysent les actes et paroles d’Emmanuel Macron, ils n’ont jamais été eux-même présidents de la république ! Mais comment osent ils ? Et, j’ai vérifié : Emmanuel Macron lui-même n’a pas le diplôme de Président de la République. Pourtant, il conduit la France. Ca ne vous inquiète pas, ça ?

Heureusement que vous avez tout le temps de parcourir Facebook pour chercher et punir impitoyablement tout crime de lèse-thanatopracteur. D’ailleurs, comment faites vous ? Vous surfez sur Facebook pendant vos soins, au risque de vous laisser distraire ? Je ne sais pas. Mais je note que des professionnels aussi sollicités que vous ont quand même beaucoup de temps libre pour aller jouer au révolutionnaire et au taliban.

Au royaume des aveugles, les cons sont rois

Bref, il fallait que ce soit dit. Mesdames et messieurs les thanatopracteurs, vous êtes en train de saboter votre métier. Et à la rigueur, on s’en fiche, vous faites ce que vous voulez.

Ce qui est dommage, c’est que vous priverez les familles d’un service, certes dispensable, mais qui facilite la travail de deuil. Ce n’est pas grave, les pompes funèbres trouveront une autre solution. Gérer les emmerdes et trouver des solutions, c’est ce qu’ils ont toujours fait.

Mais cela n’arrivera pas. Parce que, au final, ce sont juste vos égos boursouflés qui hurlent à la mort. Vous le savez bien : une pompe funèbre ne peut pas se passer de conseiller funéraire, ni de porteur, ni de maître de cérémonie, ni de marbrier. En revanche, elle peut se passer des thanatopracteurs, ce qui vous renvoie tout en bas de l’échelle. Et ça, vous ne le supportez pas, tout en sachant que si les pompes ne vous donnent pas de travail, personne d’autre ne voudra de vous, et peu importe le ministère auquel vous êtes rattachés.

Alors, puisque la bienveillance ne fonctionne pas, et que vous vous fichez du respect mutuel entre collègues exerçant dans la même corporation, je vais vous parler comme on est en droit de vous parler : retournez travailler, larbins, et en silence !

Guillaume Bailly