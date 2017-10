La Vallée des Saints, où se dressent les géants de granit

A Carnoët, au cœur de la Bretagne, dans le département des Côtes d’Armor, se situe la Vallée des Saints. Le site est historique et l’on peut remonter son histoire avec les hommes jusqu’à il y a 2000 ans. La ville de Carnoët peut en effet répertorier deux menhirs de trois et cinq mètres de hauteur, ainsi que cinq tumulus, dont celui de Saint Gildas. Des vestiges romains ont été également trouvés, ainsi qu’une motte féodale, toujours présente.

La Vallée des Saints, une idée folle ?

En 1997, Rémy Lorinquer, maire du petit village décide d’acquérir le site au nom de la commune, afin que les vestiges puissent perdurer. Il souhaitait valoriser le patrimoine local, dont les habitants se faisaient de plus en plus rares. C’est en 2009 que Philippe Abjean arrive avec le projet fou de la Vallée des Saints, ou de « l’île de Pâques bretonne ».

Grâce aux mécènes qui ont cru en la Vallée des Saints, et aux granitiers bretons, le site a pris forme. De l’arrivée des blocs de 25 tonnes, jusqu’à leur sculpture par des professionnels passionnés, le lieu est prenant.

Des Saints Celtes

Ce ne sont pas moins de 80 sculptures monumentales que l’on peut rencontrer sur la Vallée des Saints. Toutes sont aussi impressionnantes les unes que les autres, et représentent des Saints bretons. Anna, Erwann, Merec… tous ont une fonction, une histoire que l’on découvre avec intérêt grâce au guide officiel du site.

Les géants de granits ne ressemblent jamais, portant la trace des artistes qui les ont fait naître, à coup de disqueuse et de patience. Une patience, mais surtout une passion pour ces tailleurs de pierre et sculpteurs à qui l’on ne peut que témoigner une grande admiration et qui ont fait et continuent à faire de la Vallée des Saints, un lieu enchanteur.

