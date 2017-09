L’actualité du funéraire de ce lundi 25 septembre 2017

Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du lundi 25 septembre 2017. Revivez l’actualité sur Funéraire-info.

Les décès

Ce week-end nous ont quittés plusieurs personnalités ; à 103 ans, Gisèle Casadesus était la doyenne des actrices françaises, elle était sociétaire honoraire de la comédie française. Le cavalier français Maxime Debost, est décédé samedi 23 septembre à l’âge de 30 ans, dès suite d’une chute lors du cross du concours complet 1* de Châteaubriant, en Loire-Atlantique. Autre décès, Matt Bellinger, est mort ce week-end, il s’agirait d’un suicide. Ex-guitariste du groupe post-hardcore Planes Mistaken For Stars, il avait fondé Ghost Buffalo puis Il Cattivo. Il avait 40 ans. Toujours dans l’univers musical et artistique, nous avons également appris le décès de Charles Bradley qui a succombé à un cancer. Surnommé « The Screaming Eagle of Soul », Charles Bradley était la figure de la soul d’antan, dans la même veine que Sharon Jones ou encre Lee Fields.

Vie politique

Ce week-end c’était les sénatoriales, c’est ainsi que nous avons appris la réélection du sénateur Jean-Pierre Sueur, pour un troisième mandat consécutif dans le Loiret. Amoureux d’Orléans, Jean-Pierre Sueur, (ici aux Assises du Funéraire ) s’est beaucoup intéressé à l’économie funéraire et est l’instigateur de la loi Sueur, sur la libre concurrence en 1993 ainsi que l’encadrement des contrats obsèques en 2004.



Santé

Toujours en pleine polémique sur la levée des soins de conservation sur les défunts porteurs du VIH, beaucoup s’interrogent sur la question de l’hépatite C et de sa transmission. Le laboratoire MSD vient de lancer C’Partner, une application mobile destinée aux patients atteints d’une hépatite C. L’objectif de ce dispositif va être d’optimiser le parcours de soin des patients atteints d’hépatite.

Pompes funèbres

Le réseau de franchise Pompes Funèbres de France poursuit son expansion en ouvrant une nouvelle agence à Paris, en face de la Pitié Salpêtrière. C’est la seconde ouverture parisienne en quelques mois, souvenez-vous, nous vous en avions parlé ici. C’est d’ailleurs le même francisé, Michael Teboul qui est à l’origine de cette ouverture.

Deuil

On le sait, le deuil est parsemé d’étapes complexes qui diffèrent d’un individu à l’autre. Pour aider au mieux sa population, Pontivy menée par Josée Masson de l’association Deuil-jeunesse organise une conférence gratuite le mercredi 27 septembre celle-ci est ouverte à tous publics, à 20 h, au théâtre des Halles. Contact : 02 97 67 54 76 ou 06 80 23 57 05.

À la mode

Voilà un produit bien particulier que l’on voit partagé sur les réseaux sociaux ; le cercueil en osier. Etienne et Aurélien Métézeau avait déà réalisé ce produit l’année dernière, et voilà qu’une nouvelle famille en fait la demande. Si le cercueil en bois est obligatoire en France, en revanche, rien n’interdit son habillage. Véritable symbole « maman ne sortait jamais sans son panier en osier » c’est aussi un hommage aux souvenirs des piques-niques en famille, la demande inédite était à l’initiative de la défunte.

Culture

C’est le web magazine warlegend qui nous en parle. Divinity Original Sin II propose à ses joueurs une partie en plein rite funéraire. Il faudra faire preuve de malice afin de convaincre les elfes d’accéder au rite funéraire.

