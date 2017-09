L’actualité du funéraire de ce vendredi 29 septembre 2017

Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du vendredi 29 septembre 2017. Revivez l’actualité sur Funéraire-info.

Suite au décès de Hugh Hefner le fondateur du magazine érotique Playboy, la planète people s’est exprimée. Un message touchant a particulièrement attiré l’attention des internautes, il s’agit de celui de Pamela Anderson, que Hugh Hefner avait repéré le premier, alors qu’elle était âgée de 22 ans. Elle écrit sur son compte Instagram « Je pense tellement à toi. Je suis ce que je suis grâce à toi. Tu m’as appris tout ce qu’il faut savoir sur la liberté et le respect. Mis à part ma famille, tu étais la personne la plus impor­tante dans ma vie. Tu m’as donné la vie (…) Je suis si profon­dé­ment choquée. À présent, je m’ef­fondre. »

Le Fake du jour est l’annonce du décès du chanteur Johnny Hallyday sur la page Facebook de France Bleu. Le message a été vite supprimé mais le mal est fait. Les internautes ont réagi vivement, mais France Bleu s’est expliqué sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une erreur. En effet, le site a été hacké et un message malveillant a pu être publié. Des excuses ont été présentées à la famille et au chanteur.

Une série de profanation a eu lieu au cimetière de Bondy en Seine Saint Denis. Neuf tombes ont été profannées appartenant à la communauté des gens du voyage. Derrière le geste infâme, se cache des raisons crapuleuses. La communauté des gens du voyage étant connue pour enterrer leurs morts avec leurs bijoux.

Un drame comme il y en a trop s’est produit dans un lycée New Yorkais. Un élève a poignardé à mort un de ses camarades et en blessé un autre. Il s’agirait d’une accumulation de disputes qui soit à l’origine de l’affaire. Le jeune homme qui a commis cet acte aurait été harcelé depuis un long moment, ce qui l’a conduit à l’école avec un couteau.

Homicide volontaire ou involontaire ? C’est la question que pose aujourd’hui Franck Ferrand, sur Europe 1 dans son émission au coeur de l’histoire. Obtenez des éléments de réponses à 14h, sur le mystère qui entoure la mort d’Émile Zola décédé le 29 septembre…1902.

Un projet d’équipement vient d’être voté au Conseil Municipal à Saint-Yrieix : La ville va se doter d’un crématorium. Les plus proches crématoriums sont à plus de 40 km de la ville, Limoges, Tulle, Périgueux, Allassac, nécessitant en moyenne 30 à 60 minutes de transport et, dans certains cas, un délai d’attente de plusieurs jours pour la crémation d’un cercueil lorsqu’il y a suractivité à certaines périodes », a rapporté le conseiller municipal Jean-Claude Dupuy.

La revue de presse vous est offerte par Hydrosystem

Hydrosystem se définit comme constructeur et surtout ingénieur en solutions hydrauliques et mécaniques, et rappelle que tout reste possible. Son engin de creusement Crocopelle et son chariot motorisé sont devenu les plus fidèles alliés des marbriers.