Dans le funéraire, il y a plusieurs catégories ; les grands groupes, les réseaux, les indépendants…et Charly Hennard. Trois ans d’existence, trois agences, une rigueur et une fidélité à tout à épreuve à tel point que nous avons l’impression qu’il fait parti du paysage funéraire depuis toujours. Un projet de longue date s’est concrétisé pour Charly lors du Salon Funéraire Paris : L’arrivée de la limousine Pilato aux Pompes Funèbres Hennard.

Charly est un homme de conviction qui allie les projets novateurs et la qualité de service. Tout d’abord avec écocerc, la marque des cercueils en carton, puis avec FunérArts du groupe Mazal, les spécialistes de la personnalisation – plaques, cercueils, inters. Et maintenant la limousine Pilato. Ceux qui voient tout cela de manière tape à l’œil ont tout faux, il s’agit pour Charly d’être à l’écoute des familles. Et c’est un exercice compliqué de comprendre ce que les familles désirent alors même que parfois elles ne le savent pas elles-mêmes. Pour cela il faut avoir un sens particulier : celui d’écouter le silence.

Acquisition de la limousine : un projet bien préparé

« J’ai projet depuis mon ouverture pour la limousine et j’avais dit à Olivier Defrancq que j’ai rencontré pour la première fois au salon de paris qu’un jour j’aurais une Pilato ». Objectif atteint Pour Charly qui est reparti au volant de sa limousine lors du salon funéraire. Un moment dont, à Funéraire Info nous avons été témoin, non sans une dose d’émotion, même si Mélanie me juge toujours trop « gnangan dans ces moments là ». Mais pour moi il n’y a rien de plus beau à vivre qu’un projet qui se réalise surtout lorsqu’il est le fruit d’un travail appliqué.

Un véhicule qui vient sublimer tout le reste

Car oui ça n’est pas seulement une limousine qui est arrivée aux pompes funèbres Hennard, c’est une limousine Pilato dont le gage de qualité n’est plus à démontrer.

« Pilato est pour moi un gage de sérieux dans la profession avec un interlocuteur unique Olivier Defrancq qui connait son travail qui s’occupe des papiers et des démarches. Je suis allez à l’usine pour voir le savoir faire italien, Olivier est sérieux et proche de ses clients j’ai pu le contacter dès dizaines de fois il a toujours répondu présent »

Une offre sans surplus

Proche de ses familles, la limousine Pilato vient s’inscrire dans l’offre proposée par les pompes funèbres Hennard

« La limousine est compris dans le service tous le monde à droit à ce service nous mettons à disposition également un char à fleurs de type vito »

C’est un parti-pris que j’ai pu noter pour bons nombres de pompes funèbres qui travaillent avec Olivier Defrancq et le service Pilato. C’est un atout considérable est pourtant ce n’est pas ajouté comme un service annexe, mais comme une évidente noblesse dans l’offre qui est proposée.

Un gage de distinction

Le Valenciennois est un secteur concurrentiel sur le marché funéraire, l’arrivée de la limousine Pilato apporte un service qualité aux pompes funèbres Hennard « Je pense que sur le Valenciennois cela apporte un gage de prestige et de finesse ».

Le salon funéraire s’est déroulé du 23 au 25 novembre dernier et dès le premier week-end, Charly Hennard a sorti sa limousine pour accompagner les familles, qui se sont à la fois « surprises de cette arrivée et rassurées de voir partir leur défunt dans une belle limousine ».

La limousine est un atout dans le processus de deuil, tout comme la personnalisation qui est quelque chose qui lui tient à cœur. C’est à la fois un hommage au défunt qui « aurait aimé » et une forme de création du souvenir pour les familles qui peuvent exprimer leur chagrin par ces biais.

Et Charly le dit lui-même : l’hommage au défunt passe maintenant par les véhicules.