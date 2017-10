Le défunt avait un énorme sexe, les infirmières en pâmoison

Une lectrice un peu coquine nous a envoyé ce lien qui date du printemps dernier mais qui nous a fait beaucoup rire en ce début d’automne, 5 infirmières d’un hôpital de Denver ont été suspendues après avoir admiré la taille peu commune du sexe d’un défunt.

Cinq infirmières du Denver Health Medical Center, dans l’Etat du Colorado, ont été suspendues de leurs fonctions pendant trois semaines parce qu’elles ont regardé le pénis d’un défunt qui avait été placé dans une housse mortuaire dans la morgue de l’hôpital où elles travaillaient.

Oh, my God! its So Big!

Une autre infirmière de l’établissement a rapporté les faits à sa supérieure, quand l’une de ses collègues a raconté devant elle rapporte un journal de Denver.

Après une enquête interne, les faits auraient été commis sur une période de quatre jours, du 31 mars au 3 avril 2017 et l’hôpital a décidé de suspendre les cinq femmes pendant presque un mois et la police a été saisie de ce gros dossier.

Cela me rappelle cette histoire qui tourne régulièrement sur internet:

Un croquemort prépare un défunt, le met nu, et là, il voit le plus gros sexe qu’il n’a jamais vu.Le monsieur se dit qu’il ne peut pas laisser bruler une découverte pareille, alors il lui coupe le sexe.

Il finit de préparer le défunt, et rentre chez lui. Puis, il appelle sa femme, lui tend le sexe du mort et dit: « Chérie, regarder ce que j’ai trouvé sur un mort, (en lui tendant le sexe) » et là, la femme s’écrit: « Oh mon Dieu, le voisin est mort…«

Et pour la bonne bouche, le refrain du Zizi de Pierre Perret!

Tout tout tout

Vous saurez tout sur le zizi

Le vrai, le faux

Le laid, le beau

Le dur, le mou

Qui a un grand cou

Le gros touffu

Le p’tit joufflu

Le grand ridé

Le mont pelé

Tout tout tout tout

Je vous dirai tout sur le zizi

Nous parions que le jour du décès de Rocco Siffredi, la file d’attente sera longue pour rendre un ultime hommage au défunt et à son œuvre !