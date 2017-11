Le fabricant de cercueils, Canard au Salon Funéraire Paris, le Bourget

La pérennité de l’entreprise CANARD SAS et SEFIC tient en quelques lignes. Le savoir-faire de cette entreprise familiale de plus de cinquante ans d’existence assure aujourd’hui dans toute la France la fabrication de cercueils. Près de 100 000 cercueils sont fabriqués chaque année ce qui lui octroie près de 20% du marché national.

Présentation

Pouvez-vous, vous présenter ainsi que votre entreprise ?

Créé en 1962, le groupe Canard fabrique des cercueils sur le territoire français depuis plus de 50 ans, doté de trois sites de production (S.A.S. CANARD, S.E.F.I.C. et M.I.V. Lagarde) et de deux scieries, les entreprises réalisent ainsi 500 cercueils par jour soit 100 000 par an, les classant dans les premiers producteurs européens.

Quels sont vos activités et vos services ?

Avant d’être industriel du funéraire, notre cœur de métier reste la menuiserie. En effet, nos connaissances nous permettent de proposer à nos clients une large gamme de produits dans diverses qualités et essences de bois.

A l’écoute de nos clients et de notre expérience, nos modèles de cercueils différents dans leurs styles et leurs teintes sont élaborés dans nos ateliers afin que nos clients puissent définir une gamme qui répond à leurs besoins et celui des familles. Nous proposons la réalisation de ces modèles dans de multiples dimensions et sommes en mesure de réaliser des cercueils hors taille sur demande.

Le Salon et vous

Ce n’est pas la première fois que l’on vous voit au salon. Que se cache-t-il derrière cette fidélité ?

Plus de 50 ans d’existence dans notre domaine, et notre présence sur l’ensemble du territoire nous invite à être présent chaque année. C’est également une opportunité pour nous de rencontrer et être à l’écoute de nos clients bien sûr, mais également de l’ensemble des acteurs du funéraire.

Organisation, mise en valeur de votre espace, où en êtes-vous dans votre organisation ?

Nous sommes bien rodés concernant notre participation au salon du funéraire, donc pas d’inquiétude à ce sujet.

Entre la mise en valeur de vos services/produits et les contacts clients, comment assurez-vous du trafic sur votre stand ?

Nos équipes et nous-mêmes avons toujours fonctionnés de la façon la plus naturelle et authentique qu’il soit. Nous connaissons très bien l’ensemble de nos produits et de nos services, l’accueil des visiteurs sur notre stand est donc tout à fait spontané et professionnel.

Nous avons fait une sélection de quelques-uns de nos modèles qui sauront illustrés aisément une grande partie de notre savoir-faire.

De nombreux supports permettront également aux visiteurs de mieux nous connaître.

Produit phare ? Surprise ? donnez-nous un indice !

Nous avons évidemment prévu des nouveautés et quelques surprises pour les visiteurs de notre stand, mais comme toutes surprises qui se respectent, nous devons garder le secret jusqu’au 23 novembre !

Le salon, la 30 ème édition

Retour au Bourget ! C’est important pour vous ?

Oui, nous apprécions ce lieu et le trouvons idéal pour ce genre d’évènement.

Quels seront les éléments gages de réussite de cette 30 ème édition ?

La date, le lieu, le nombre de participants et l’organisation permettent le bon déroulement du salon, grâce à l’ensemble de ces facteurs Le Salon Funéraire sera de nouveau un rendez-vous pour l’ensemble des acteurs du funéraire.

En quelques mots …

Le Salon du Funéraire pour vous c’est : une tradition

3 jours de salon, sportif ou détente ? : Sportif !

Tous ces exposants c’est, concurrence ou convivialité ? : Convivialité !

La 30 ème édition c’est l’occasion de dire un petit mot aux organisateurs :

Les remercier et leur demander de continuer à perpétuer ce rendez-vous. Qu’ils veillent à tenir compte des demandes des exposants qui restent malgré tous les principales contributions de cet évènement.

Souhaitez-vous répondre à une question que nous ne vous avons pas posé ?

La question : Souhaitez-vous changer la fréquence des salons du funéraire ?

La réponse : Un salon tous les deux ans serait suffisant concernant notre secteur d’activité, cela permettrait la réalisation d’un salon plus important et aux exposants de préparer des stands plus impressionnants encore pour les visiteurs.

> Nom commercial: CANARD SEFIC

> Votre numéro de Stand: F 86

> Nom du responsable: Messieurs CANARD Bernard & Gilles

> Adresse: 27 grande rue

> Ville: 03510 MOLINET

> Téléphone: 03.85.53.07.06

> Adresse mail: contact@etscanard.fr /etssefic@wanadoo.fr

> Site Internet: www.canard-sefic.com

