Le fondateur d’ Etaernel en visite au Salon Funéraire Paris 2017

Etaernel c’est une équipe réactive capable de mettre à disposition dès le jour de la cérémonie un ensemble d’offres et de services de grande qualité afin de matérialiser un hommage et transmettre des émotions tout en allégeant les familles de cette lourde tâche.

Nous proposons actuellement des livrets, vidéos et des coffrets hommages personnalisés tout en travaillant sur des innovations à destination des familles endeuillées.

-> Quand êtes vous venus au Salon Funéraire ?

Sébastien : Nous étions au salon les jeudi et vendredi.

-> Était-ce la première fois ou êtes vous un visiteur régulier ?

Sébastien : En effet, c’était pour nous une grande première. Jusqu’à présent, le monde du funéraire se résumait à des agences de pompes funèbres locales.

-> Êtes-vous venus seul, en famille ou entre collègues ?

Sébastien : Nous sommes venus à deux, entre collègues.

-> L’objectif de cette venue était informelle ou pour faire des achats ?

Sébastien : Les objectifs étaient multiples. Nous souhaitions avant tout rencontrer un maximum de partenaires potentiels afin de leur présenter nos offres de services et amorcer les bases d’un partenariat. Nous souhaitions également découvrir et échanger avec un maximum d’acteurs du funéraire puis, bien entendu, découvrir toutes les nouveautés proposées sur le marché.

-> Avec 230 exposants, avez vous eu le temps de voir tout le monde ?

Sébastien : les voir oui…de les rencontrer non ! Nous ne pensions pas qu’il y aurait autant d’exposants et de monde dans les allées. Dans tous les cas, nous avons rencontré un maximum de partenaires potentiels et avons en tête les coordonnées de ceux à qui nous souhaitons présenter nos services.

-> Quelles sont selon-vous les stands sur lesquels il fallait absolument s’arrêter et pourquoi ?

Sébastien : y en avait plusieurs, à vrai dire, il n’y a pas un stand particulièrement qui est ressorti du lot nous concernant. Nous avons, à chaque reprise, été très bien accueilli et nous avons rencontré des personnes passionnées et très ouvertes à la discussion.

-> Y-a-t-il selon vous des produits ou services innovants qui ont émergés de ce Salon Funéraire ?

Sébastien : tout, le concept Etaernel ! ^^

Plus sérieusement, nous avons découverts des services innovants sur plusieurs secteurs de marché. Entre les corbillards nouvelle génération, les cercueils personnalisés, les monuments personnalisés, de nouveaux services digitaux, c’est compliqué de faire ressortir un produit plus qu’un autre. Et puis, il y a eu cette Urne “boule à facettes” qui nous a particulièrement marqués !

-> Pour vous le salon funéraire c’est l’occasion de ?

Sébastien : rencontrer un maximum de partenaires sur un même lieu en un minimum de temps, c’est donc essentiel et incontournable.