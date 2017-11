Le Groupe DELESSE SA accorde sa confiance au réseau de franchise POMPES FUNEBRES DE FRANCE

Véritables professionnels et acteurs importants du secteur funéraire, le groupe DELESSE SA implanté dans le département du VAR va ouvrir des agences dans le réseau POMPES FUNEBRES DE FRANCE.

Dans un premier temps, les agences de TOULON Mairie, SAINT-CYR SUR MER, SANARY SUR MER et du LUC porteront les enseigne POMPES FUNEBRES DE FRANCE, d’autres projets de développements sont en cours. L’enseigne nationale est déjà implantée dans le département du Var à BANDOL et au BEAUSSET avec une autre franchisée, Madame France ALIBERT. L’objectif du réseau de franchise est de couvrir parfaitement l’ensemble du territoire français, et notamment dans le sud de la France et plus particulièrement le département du VAR qui sera parfaitement bien représenté par des acteurs reconnus de la profession.

Sandrine Thiéfine, Présidente du réseau POMPES FUNEBRES DE FRANCE est très heureuse de ce partenariat « Je suis satisfaite de l’arrivée du groupe DELESSE dans notre réseau. Avec Frédéric DELESSE nous avons créé depuis très longtemps des liens de confiance réciproque. Nous avons la même vision et les mêmes valeurs concernant notre profession et la qualité d’accueil que nous devons réserver aux familles. Avec le Groupe DELESSE, notre marque se renforce dans le sud de la France, avec un objectif commun de croissance d’entreprises ».

Frédéric Delesse, Président du Groupe DELESSE SA « La marque POMPES FUNEBRES DE FRANCE est puissante et nous devons continuer notre mission vis-à-vis des familles avec un réseau qui a un très fort potentiel de développement. Nous avons confiance et avons des objectifs communs. Les entrepreneurs funéraires ne doivent pas rester seuls, ils doivent s’appuyer sur un réseau qui a un vrai respect et de véritables valeurs de notre profession, c’est aussi rassurant ».

A propos de POMPES FUNEBRES DE FRANCE

POMPES FUNEBRES DE FRANCE est un Réseau de franchise d’agences funéraires. L’objectif est de faire de POMPES FUNEBRES DE FRANCE une véritable marque nationale en devenant le N°1 de la franchise funéraire et d’être la référence dans le secteur funéraire. Le plan stratégique est de pérenniser, développer et dynamiser le réseau sur l’ensemble du territoire français en passant à 300 agences funéraires en 10 ans.

Source : Communiqué de presse : Communiqué de Presse le 21 novembre 2017 – PF DE FRANCE – DELESSE SA

Contacts : Agence BE ABLE 2 Tél : 01 44 10 42 05 – communication@agencebeable2.com Mounir Bouanani : 06 26 76 47 73 – Marie Velten : 06 27 43 53 44 POMPES FUNEBRES DE FRANCE Sandrine Thiéfine : s.thiefine@pfdefrance.com – Tél : 01 84 19 56 70 POMPES FUNEBRES DE FRANCE – 12, rue Barthélemy Danjou – 92100 Boulogne-Billancourt