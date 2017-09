C’est dans un coin reculé du Tarn et Garonne, à Cazes Mondenard que se trouve le musée du corbillard fondé par Yvan Quercy. Aujourd’hui décédé, c’est son fils et son épouse qui ont repris le flambeau d’une drôle de collection.

Le musée du corbillard, un drôle de commencement !

L’histoire démarre il y a plus de trente ans, lorsque, assistant à une petite querelle entre un Maire et un Curé à propos du corbillard hippomobile du village, Yvan Quercy lance qu’il achètera la charrette afin d’apaiser les tensions ! Et il devint rapidement Philocorbolien, collectionneur de corbillard donc ! La rumeur se répandit vite, et de nombreux villages alentours lui cédèrent leurs corbillards hippomobiles. Trois autres modèles automobiles font honneur aux premiers corbillards automobiles.

La collection est absolument impressionnante, et les guides, de grande qualité, ne manquent pas d’anecdotes toutes plus intéressantes les unes que les autres. Les corbillards hippomobiles sont comme neufs et datent du 18ème au 20ème siècle. Beaucoup ont encore leurs tentures d’origine, avec des têtes de morts, ou les symboles qui représentaient leur village d’origine. Symboles païens (rochers, sources…) et qui furent d’ailleurs interdits par l’Eglise, ces tentures étant donc particulièrement rares.

Le musée du corbillard, c’est aussi le musée de l’attelage, mais pas uniquement. Il regorge également de véhicules automobiles ou deux-roues rares. Chenillards, premiers modèles de Solex, voiture ayant appartenu à Eddy Barclay, camion de l’armée et autres objets des campagnes anciens comme une moissonneuse batteuse en bois.

Le grand hangar abrite aussi de vieux outils utiles aux métiers oubliés, et dont on a plaisir à découvrir l’usage.

Un véritable bijou donc, que ce musée unique au monde, et qui vaut le détour ! A travers le monde, on contacte d’ailleurs régulièrement les propriétaires pour des estimations d’objets funéraires, ou bien pour des prêts en vue de tournages.

Le musée du corbillard et de l’attelage

82110 CAZES MONDENARD

05 63 95 84 02